Tuskas viešai kreipėsi į Trumpą: „Pagalvokite apie tai, pone prezidente“

„Jūs turite draugų ir patikimų sąjungininkų nuo Portugalijos iki Lenkijos, nuo Danijos iki Graikijos. Mūsų bendras Europos ir Amerikos interesas yra stiprios JAV, stipri ES ir stipri NATO, o ne silpnesnė“, – vaizdo kreipimesi sakė D. Tuskas.

„Pagalvokite apie tai, pone prezidente ir brangūs Amerikos draugai, prieš nuspręsdami įvesti muitus savo artimiausiems sąjungininkams. Bendradarbiavimas visada geriau nei konfrontacija“, – sako jis.

D. Tuskas pabrėžė, kad Lenkija investuoja beveik 5 proc. savo BVP į gynybą, t. y. daugiausiai, kiek šiuo metu išleidžia bet kuri NATO narė.

Mr. President @realDonaldTrump, cooperation is always better than confrontation. pic.twitter.com/EFtXj51rGC