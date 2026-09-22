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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Turkijoje – šaudynės prie mokyklos: sužeisti moksleiviai

2026-09-22 09:42 / šaltinis: BNS
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2026-09-22 09:42
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Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos ginkluotas vyras ėmė šaudyti ir sužeidė aštuonis žmones, o netrukus po to buvo sulaikytas, pranešė vietos gubernatoriaus biuras.

Turkijoje – šaudynės prie mokyklos: sužeisti 4 moksleiviai | Scanpix nuotr.

Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos ginkluotas vyras ėmė šaudyti ir sužeidė aštuonis žmones, o netrukus po to buvo sulaikytas, pranešė vietos gubernatoriaus biuras.

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Įtariamasis, kuris Turgutlu rajone, esančiame į vakarus nuo kurortinio Izmiro, ugnį atidengė apie 7 val. 59 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, po išpuolio buvo sulaikytas saugumo pajėgų, sakoma gubernatoriaus biuro pranešime.

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Tarp sužeistų žmonių – moksleiviai; pranešama, kad vieno iš sužeistųjų būklė yra sunki.

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Pranešama, kad vieno iš sužeistųjų būklė yra sunki.

Remiantis pranešimais, nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių šioje vietovėje atidengė ugnį, o po to pasišalino iš įvykio vietos.

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Įvykio vietoje dirbo policijos ir medicinos komandos, o pareigūnai ieško užpuoliko. Saugumas aplink mokyklą buvo sustiprintas.

Išpuoliai mokyklose

Balandį Kahramanmarašo provincijos mokykloje 14-metis nušovė devynis 10–11 metų mokinius bei vieną mokytoją. Užpuolikas mirė įvykio vietoje.

Per kitą incidentą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje buvęs mokinys atidengė ugnį savo buvusioje vidurinėje mokykloje ir sužeidė 16 žmonių, o susidūręs su policija nusižudė.

Šie išpuoliai sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atleido švietimo ministro pavaduotoją ir pareiškė, kad vyriausybė imsis priemonių, įskaitant ginklų valdymo ribojimus.

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