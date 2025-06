Turistų pamiltų kurortų gyventojai meile atgal neatsako – surengė didžiulius protestus

Barselonos gatves užplūdę protestuotojai ne tik įniršę, bet ir apsiginklavę – ne koviniais, o vandens pistoletais. Nukreipė spalvingus „vamzdžius“ į ne mažiau įniršusį viešbučio darbuotoją. Vyras tiesiogine prasme spjauna į jį puolančią minią.

REKLAMA

REKLAMA

Protestai prieš turistus Barselonoje (10 nuotr.) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) +6 Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX) Protestai prieš turistus Barselonoje (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Protestai prieš turistus Barselonoje

Tačiau kova, kurią akylai stebi dešimtys žurnalistų, tuo nesibaigia. Jau ne pirmą kartą protestuotojai meta dūminius užtaisus į viešbučius ir prabangias parduotuves, arba apvynioja įėjimus į juos raudona juosta.

REKLAMA

Visa tai dėl to, kad turistų pamėgtos Barselonos gyventojai nori garsiai pasakyti „ne“ masiniam turistų srautui mieste ir apskritai Ispanijoje. Vietiniai nepatenkinti dėl turistų antplūdžio kylančiomis būsto nuomos kainomis, perpildytu transportu ir brangiomis paslaugomis:

„To jau per daug. Iki tam tikros ribos turizmas buvo gerai, bet dabar jis palieka mus be namų, be vietos gatvėse“.

REKLAMA

REKLAMA

„Vis dažniau mus išstumia iš mūsų butų, kad juos paverstų nuomojamu būstu turistams.“

Turistai protestus stebi, kaip šou ir ramiai mėgaujasi pietumis restorane.

Turistai Ispanijoje paliko apie 126 milijardus eurų

Statistika viską negailestingai sudėlioja į vietas. Praėjusiais metais Ispaniją aplankė rekordinis skaičius užsieniečių – 94 milijonai. Turistai saulėtuose kurortuose paliko maždaug 126 milijardus eurų, o tai sudaro daugiau nei 12 procentų šalies BVP. Turizmas – itin svarbi Ispanijos ekonomikos dedamoji, net jei daliai gyventojų tokia realybė ir nepatinka.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ta pati istorija ir Portugalijos sostinėje Lisabonoje. Ten taip pat protestai, kuriais vietiniai bando išprašyti turistus namo, nors nuotykių ištroškę užsieniečiai sukuria net 20 procentų šalies ekonomikos.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: