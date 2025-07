Turisto neįleido į Dubajų ir su šeima deportavo – priežastis jį pribloškė

34 metų Jordanas Howmanas atvyko į Dubajaus tarptautinį oro uostą, planuodamas praleisti svajonių savaitę su savo sužadėtine, 38 metų Theresa, ir 16-mete dukra Kaic, rašoma „Yahoo News“.

Jordan Howman, 34, said he had his passport confiscated and was held by airport workers for six hours before being given the boot - ruining his £3,000 holiday.https://t.co/IfXzJZM0fw