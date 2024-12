Tūkstančiai protestuotojų Sakartvelo sostinėje sudarė gyvąją žmonių grandinę

Sumaištis Juodosios jūros šalyje kilo po spalį vykusių ginčytinų parlamento rinkimų ir vyriausybės sprendimo atidėti stojimo į ES derybas.

Gruodžio 14-ąją valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ kontroliuojama rinkikų kolegija paskyrė kraštutinių dešiniųjų pažiūrų buvusį futbolininką naujuoju šalies vadovu.

Naujausi protestai šeštadienį surengti likus dienai iki Micheilo Kavelašvilio inauguracija. Kadenciją baigianti šalies vadovė Salomė Zurabišvili ir provakarietiška opozicija jo išrinkimą vadina neteisėtu.

Naujienų agentūros AFP reporteris pranešė, kad šeštadienio popietę tūkstančiai žmonių sudarė kelių kilometrų ilgio žmonių grandinę prie Kuros upės krantinės ir kitų netoliese esančių Sakartvelo sostinės tiltų.

Iš garsiakalbių, sumontuotų automobilyje, važiuojančiame palei žmonių grandinę, aidėjo grupės „The Beatles“ hitas „I Want to Hold Your Hand“.

Prie šeštadienio demonstracijos prisijungė ir S. Zurabišvili.

Pasak vietos žiniasklaidos, panašūs protestai buvo surengti ir kituose Sakartvelo miestuose.

Protestuotojai ant Metechio tilto Tbilisio istoriniame rajone iškėlė didžiulį transparantą su užrašu „Laisvė politiniams kaliniams“.

Kitų plakatų užrašai ragino surengti naujus rinkimus.

„Visi turi suprasti, kad protestai nesiliaus, kol nebus įvykdyti visi reikalavimai“, – AFP sakė vienas iš demonstrantų, 23 metų tarptautinių santykių studentas Teimurazas Tsiklauri.

Kiek vėliau protestuotojai persikėlė prie parlamento.

Naujausios JAV sankcijos

Per pirmąsias 10 protestų dienų riaušių policija naudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, kad išsklaidytų demonstrantus, o kai kurie jų mėtė fejerverkus ir akmenis.

Vidaus reikalų ministerija pranešė apie daugiau kaip 400 suimtųjų, o vyriausiasis šalies žmogaus teisių pareigūnas, ombudsmenas Levanas Ioselianis ir „Amnesty International“ apkaltino saugumo pajėgas „kankinant“ sulaikytuosius.

Pranešimai apie žiaurų policijos elgesį sulaukė vis didesnio tarptautinio pasmerkimo, o Vašingtonas ir kelios Europos šalys uždraudė išduoti vizas „Sakartvelo svajonės“ pareigūnams.

Penktadienį JAV įvedė sankcijas buvusiam Sakartvelo ministrui pirmininkui ir valdančiosios partijos įkūrėjui Bidzinai Ivanišviliui, teigdamos, kad jis kenkia šalies demokratinei ateičiai, siekdamas naudos Rusijai.

Turtingiausias Sakartvelo žmogus B. Ivanišvilis neužima jokio oficialaus posto vyriausybėje, bet yra laikomas tikruoju sprendimų priėmėju.

Įkūręs savo partiją, 2012-aisiais jis tapo Sakartvelo ministru pirmininku ir, prieš oficialiai pasitraukdamas iš politikos, dirbo šiame poste kiek daugiau nei metus.

2023 metais jis grįžo ir tapo „Sakartvelo svajonės“ garbės pirmininku, skiriančiu ministrus pirmininkus iš savo ištikimų parankinių.

Iš pradžių vykdžiusi liberalią provakarietišką darbotvarkę, per pastaruosius dvejus metus jo partija sustiprino savo antivakarietiškas ir antiliberalias pozicijas.

Jam de facto valdant, „Sakartvelo svajonė“ „sugebėjo palaipsniui užimti visas šalies valdžios šakas ir nepriklausomas institucijas“, gegužę pareiškė teisių gynimo organizacijos „Transparency International“ Sakartvelo skyrius.