Tūkstančiai izraeliečių dalyvavo proteste prieš Netanyahu

Per masinį mitingą šeštadienio vakarą Tel Avive jie reikalavo nedelsiant išlaisvinti visus iš Izraelio į palestiniečių teritoriją išvežtus įkaitus bei surengti naujus rinkimus. „Tas, kas paliko juos likimo valiai, turi grąžinti juos namo“, - skandavo minia, turėdama omenyje ministrą pirmininką Benyaminą Netanyahu, kurį daugelis izraeliečių dėl spalio 7 d. „Hamas“ surengtų žudynių kaltina kolosaliomis klaidomis. Įkaitų artimieji, be to, kaltina premjerą ir jo vyriausybę nerodant rimto intereso pasiekti susitarimą su islamistiniu „Hamas“ judėjimu.

Izraelis ir „Hamas“ daug mėnesių netiesiogiai derasi dėl paliaubų ir įkaitų paleidimo. Persilaužimo derybose šiuo metu nematyti.

REKLAMA

REKLAMA

Anot Izraelio žiniasklaidos, Tel Avive ir Haifoje šeštadienio vakarą protestavo tūkstančiai žmonių, o Berševos mieste – šimtai. Per tūkstantis protestuotojų, anot pranešimų, taip pat susirinko Cezarėjoje netoli B. Netanyhu privačios vilos. Mitingai vyko ir kituose Izraelio miestuose.

Izraelis prieš kelias savaites dar manė, kad iš maždaug 130 Gazos Ruože esančių įkaitų beveik 100 dar yra gyvi. Tačiau dabar baiminamasi, kad gerokai daugiau jų gali būti negyvi.