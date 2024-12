Trumpo patarėjas: Rusija ir Ukraina pasirengusios pradėti taikos derybas

Kaip rašo „Fox Business“, naujai išrinktas prezidentas galėtų užbaigti karą iki 2025 m. pabaigos.

Jis taip pat patvirtino, kad Kyjivą aplankys jau sausį, o visos detalės apie kelionę į Ukrainą bus paskelbtos vėliau.

Be to, K. Kelloggas užsimena, kad po tai, kai Maskvoje sprogimo metu buvo mirtinai sužalotas Rusijos ginkluotųjų pajėgų Radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos pajėgų vadovas generolas leitenantas Igoris Kirilovas, tai nebus kliūtis, kodėl taikos derybos tarp Maskvos ir Kyjivo negalėtų būti pradėtos.

Visgi, jo teigimu, toks Ukrainos veiksmas „nebuvo protingas žingsnis“.

„Nemanau, kad tai tikrai nesėkmė, bet sakyčiau, kad yra karo taisyklės ir yra tam tikrų dalykų, kurių paprasčiausiai negalima daryti.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, mūšio lauke nežudote sužeistų karių. Negalima žudyti ne kovotojų. Kai žudote svarbius generolus jų gimtajame mieste, jūs tarsi išplečiate taisykles, ir nemanau, kad tai tikrai protinga“, – sakė jis.

REKLAMA

V. Putinas patikino esąs pasirengęs eiti į kompromisą Ukrainoje

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dar kartą patikino esąs pasirengęs pradėti derybas dėl beveik trejus metus trunkančio karo Ukrainoje užbaigimo.

Be to, ketvirtadienį per savo metinę spaudos konferenciją Maskvoje atsakydamas į JAV transliuotojo NBC klausimą V. Putinas pasakė, kad yra pasirengęs ir padaryti nuolaidų.

„Politika – tai kompromiso menas“, – kalbėjo ilgametis Rusijos vadovas, visgi nepaaiškindamas, kokie kompromisai tai galėtų būti. Tuo pat metu jis dar kartą apkaltino Ukrainą blokuojant derybas.

REKLAMA

REKLAMA

V. Putinas, kurio nurodymu 2022 m. vasarį Ukrainoje prasidėjo plataus masto invazija, priminė, kad Maskvai ir Kyjivui nepavyko pasiekti susitarimo, kai netrukus po karo pradžios tą bandė padaryti Stambule.

Vakarų spaudžiama Ukraina galiausiai susitarimą atmetė, pasakė jis.

V. Putinas taip pat neatmetė galimybės susitikti su išrinktuoju JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tačiau negalėjo pasakyti, kada toks susitikimas galėtų įvykti.

„Su juo nekalbėjau jau ketverius metus“, – pasakė V. Putinas, pridurdamas, kad jokių pasiūlymų dėl susitikimo iš D. Trumpo komandos kol kas girdėti nebuvo.