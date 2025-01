Apie tai jis kalbėjo tinklalaidėje su kitu veikėju Mattu Taibbi. T. Carlsonas laidoje pažėrė kaltinimų J. Bideno administracijai.

Jis teigė, kad buvęs JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas siekė „tikro karo“ ir „bandė nužudyti Putiną“. Jis pakartojo savo teiginį dar kartą, sakydamas „Bideno administracija bandė nužudyti Putiną“, tačiau jokių įrodančių šį teiginį detalių nepateikė.

