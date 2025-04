Trumpo muitai paremti neegzistuojančiu ekspertu – aptiktas trilijoninių nuostolių visame pasaulyje įkvėpėjas

Pasakyti, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo plataus masto tarptautinių muitų kilmė yra abejotina, būtų per švelnu, penktadienio vakarą savo laidoje per MSNBC pareiškė Rachel Maddow, paaiškindama, kaip tiksliai buvo iki to prieita. Pasak jos, D. Trumpas „sugalvojo šią idėją“ po to, kai buvo išplatintas „netikras pranešimas iš netikro asmens, turinčio netikrą el. pašto adresą“, rašoma „Yahoo News“.