Trumpo ir Musko santykių drama: skandalas, kuris įvėlė daug painiavos respublikonų gretose

Nuo tada, kai beveik prieš metus susiformavo D. Trumpo ir E. Musko aljansas, stebėtojai visame pasaulyje klausė, kada ir kaip tai baigsis.

Atsakymas atėjo 137-ąją D. Trumpo prezidentavimo dieną – su tokia jėga, kokią sukelia E. Musko raketos.

E. Muskas buvo vienas artimiausių D. Trumpo aplinkos žmonių už jo šeimos ribų. Jis leisdavo savaitgalius jo rezidencijoje „Mar-a-Lago“, milijardieriaus mama dalyvaudavo priėmimuose, o sūnus – netgi, kaip pasakojama, nosies turinį palikdavo ant prezidento stalo.

Tačiau, kaip dažnai nutinka šeimyniniuose konfliktuose, viskas staiga tapo itin painu.

Kaip įprasta, D. Trumpas laukė progos atsakyti į E. Musko teiginį dėl „didelės, gražios“ sąskaitos. Tokia proga pasitaikė po susitikimo su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu Baltuosiuose rūmuose, kai žurnalistas pasiteiravo jo dėl E. Musko kritikos.

JAV prezidentas nedelsdamas pasinaudojo proga: „Visada mėgau Eloną. Geriau jau jis kritikuoja mane nei tą sąskaitą“, – pareiškė jis, pridurdamas, kad jų santykiai visada buvo geri, tačiau „nežinau, ar tokie dar bus“.

Tuo tarpu mažiau nei po pusvalandžio E. Muskas platformoje „X“ aiškiai parodė, kad geri santykiai baigėsi: „Be manęs Trumpas būtų pralaimėjęs rinkimus“, – parašė jis.

Tai buvo savotiška torpeda, po kurios sekė chaotiškas kaltinimų apsikeitimas, įskaitant visiškai nepagrįstą E. Musko teiginį, kad D. Trumpas esą susijęs su Epsteino byla.

Šis išsiskyrimas paveikė ne tik jųdviejų reputacijas, bet ir plačiąją visuomenės dalį.

Respublikonų politikai po E. Musko ir D. Trumpo pykčio galėjo pradėti atsargiau balsuoti už D. Trumpo siūlomą biudžetą – jie nebūtų norėję susipykti su E. Musku, kuris nevengia investuoti į rinkimų kampanijas.

Be to, valstybės priklausomybė nuo jo įmonių – taip pat išlieka labai didelė. „SpaceX“ yra pagrindinis JAV kosmoso tyrimų partneris, o E. Muskas taip pat aktyviai konsultavo Baltuosius rūmus dirbtinio intelekto ir elektromobilių srityje.

Vis dėlto jo įmonių akcijos smarkiai smuko, o D. Trumpas, žinomas dėl savo kerštingumo, galėjo inicijuoti tyrimą dėl galimo E. Musko narkotikų vartojimo laikotarpiu, kai šis dirbo su vyriausybe.

Praėjus kelioms dienoms milijardierius E. Muskas netikėtai atsiprašė dėl dalies savo įrašų socialiniuose tinkluose apie JAV prezidentą D. Trumpą.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.