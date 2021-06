Pasak J. Milerio, ilgiau nei mėnesį gyvavęs tinklaraštis, pavadinimu „Iš Donaldo Trumpo darbo vietos“ (From the Desk of Donald J. Trump), pašalinta iš jo svetainės ir nebus atkurta.

Atstovas paaiškino, kad „jis (tinklaraštis) atliko tik pagalbinį vaidmenį dabar vykdomame platesnio masto projekte“.

Daugiau informacijos jis nepateikė.

„Facebook“ ir „Twitter“ užblokavo D. Trumpo paskyras po sausio 6 dienos riaušių, kai jo rėmėjų minia įsiveržė į Kapitolijų Vašingtone.