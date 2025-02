Trumpas atsakė, ar gegužės 9 d. vyks į Maskvą susitikti su Putinu

„Ukrainska Pravda“ rašo, kad D. Trumpas savo ruožtu penktadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistams atsakė, kad planų vykti į Maskvą gegužės 9 d. (per Pergalės dieną, kuri yra minima Rusijoje) nėra.

„Ne, aš neketinu vykti“, – trumpai atsakė JAV prezidentas.

Prancūzų leidinyes „Le Point“ dar vakar pranešė, kad JAV prezidentas „greičiausiai“ lankysis Maskvoje ir susitiks su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

Kremliaus ruporas Dmitrijus Peskovas taip pat atmetė teiginius apie esą suplanuotą D. Trumpo vizitą Maskvoje.

JAV derybininkai grasino Ukrainai, kad ji gali būti atjungta nuo „Starlink“

Susitarimo dėl naudingųjų iškasenų kontekste JAV derybininkai grasino, kad gali būti apribota Ukrainos prieiga prie kompanijos „Space X“ palydovinio interneto sistemos „Starlink“.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi savo šaltiniais.

Pasak šaltinių, prieigos prie „Starlink“ pratęsimo klausimas buvo svarstomas per Amerikos ir Ukrainos pareigūnų derybas po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė pradinį JAV iždo sekretoriaus Scotto Bessento pasiūlymą dėl naudingųjų iškasenų. Šis klausimas vėl buvo iškeltas ketvirtadienį per JAV specialiojo atstovo Keitho Kelloggo ir V. Zelenskio susitikimą.

„Per susitikimą Ukrainai buvo pasakyta, kad jai neišvengiamai bus nutrauktas „Starlink“ paslaugos teikimas, jei nepavyks susitarti dėl naudingųjų iškasenų“, – teigė agentūros šaltinis.

„Ukrinform“ primena, jog Ukrainos prezidentas V. Zelenskis tvirtino pats išsakęs JAV prezidentui Donaldui Trumpui idėją, kad Jungtinės Valstijos mainais į saugumą ir finansines paskatas gautų prieigą prie Ukrainos naudingųjų iškasenų.

Vasario 12 d. JAV iždo sekretorius S. Bessentas lankėsi Kyjive su vizitu, per kurį pasiūlė partnerystės, įskaitant Ukrainos naudingųjų iškasenų eksploatavimą, sutarties variantą.

Vasario 15 d. V. Zelenskis pareiškė, kad sutartis su JAV dėl Ukrainos gamtos išteklių naudojimo dar neparengta. Anot jo, tai turėtų būti investicijos, susijusios su saugumo garantijomis.

Žiniasklaidos priemonės, susipažinusios su 500 mlrd. dolerių vertės sutarties dėl prieigos prie Ukrainos naudingųjų iškasenų juodraštiniu variantu, rašė, kad JAV pasiūlytos Ukrainai sąlygos panašios į tas, kurios taikomos karą pralaimėjusiai valstybei agresorei, ir yra blogesnės už finansines sankcijas, taikytas Vokietijai ir Japonijai po jų pralaimėjimo 1945 metais.