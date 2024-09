Trumpas atmeta Harris kvietimą surengti dar vienus rinkimų kampanijos debatus

Anksčiau šeštadienį K. Harris pasiūlė D. Trumpui surengti dar vienus debatus prieš lapkričio 5-ąją vyksiančius rinkimus. Jos kampanija pranešė, kad K. Harris priėmė televizijos CNN kvietimą dalyvauti debatuose spalio 23 dieną.

Respublikonas D. Trumpas iki šiol dalyvavo dviejuose debatuose: vienuose su JAV prezidentu Joe Bidenu, o kituose – su K. Harris.

Po J. Bideno pasitraukimo iš prezidento rinkimų kampanijos, į jo vietą stojo viceprezidentė K. Harris.

Dauguma ekspertų pirmųjų D. Trumpo ir K. Haris debatų, vykusių rugsėjo 10 dieną, laimėtoja laiko viceprezidentę.

REKLAMA

REKLAMA

„Amerikos žmonės nusipelnė dar vienos galimybės pamatyti viceprezidentės Kamalos Harris ir Donaldo Trumpo debatus prieš atiduodami savo balsus“, – pareiškime sakė K. Harris kampanijai vadovaujanti Jen O'Malley Dillon.

REKLAMA

„Tikiuosi, kad (D. Trumpas) prisidės prie manęs“, – socialiniame tinkle „X“ parašė K. Harris.

D. Trumpas per kampanijos mitingą rinkimams svarbioje Šiaurės Karolinos valstijoje sakė, kad norėtų dalyvauti debatuose, nes jie turi „gerą pramoginę vertę“, bet kai kuriose valstijose prasidėjo išankstinis balsavimas, todėl rengti debatus „jau tiesiog per vėlu“.

Didelei ir entuziastingai šalininkų miniai jis pridūrė, kad nors CNN buvo „labai sąžininga“ per birželį vykusius jo debatus su J. Bidenu, ji „daugiau nebebus sąžininga“.

81 metų J. Bidenas per debatus su D. Trumpu pasirodė labai prastai ir vėliau pasitraukė iš rinkimų kovos. Dėl to 78 metų D. Trumpas tapo seniausiu per JAV istoriją kandidatu į prezidentus ir dabar varžosi su daug jaunesne – 59 metų – K. Harris.