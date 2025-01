Trumpas: amerikiečiai nepatenkinti, kad vėliavos bus nuleistos per pusę stiebo

Prezidentas Joe Bidenas įsakė nuleisti JAV vėliavas įprastiniam 30 dienų laikotarpiui ant federalinių pastatų ir teritorijose, pagerbiant prezidentą Jimmy Carterį, kuris mirė sekmadienį, sulaukęs 100 metų, ir kitą savaitę bus surengtos valstybinės laidotuvės.

D. Trumpui tai reiškia disonuojantį gedinčios tautos įvaizdį tuo metu, kai jis sausio 20 dieną stovės ant Kapitolijaus laiptų ir duos priesaiką, prieš sugrįždamas į Baltuosius rūmus po ketverių metų pertraukos.

Respublikonas savo „Truth Social“ platformoje paskelbė piktą komentarą apie šią situaciją.

„Niekas nenori to matyti, ir joks amerikietis negali tuo džiaugtis“, – rašė D. Trumpas.

Jis išsakė nepagrįstą kaltinimą, kad demokratai „visi „svaigsta“ dėl to, kad mūsų didinga Amerikos vėliava per mano inauguraciją gali būti nuleista per pusę stiebo“.

„Jie nemyli mūsų šalies, jie galvoja tik apie save“, – rašė D. Trumpas, vėlgi neįvardydamas savo taikinių.

D. Trumpas lyg ir užsiminė apie galimybę, kad vėliavos vėl bus iškeltos jo didžiąją dieną, sakydamas, kad pusiau nuleistos vėliavos „gali būti“, ir baigdamas žodžiais: „Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis“.

Tačiau Baltieji rūmai nutraukė bet kokias spekuliacijas.

Paklausta, ar J. Bideno įsakymas dėl vėliavų gali būti atšauktas arba persvarstytas, spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre atsakė: „Ne.“