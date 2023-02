Translytės kova fronte už Ukrainos laisvę: artilerijos sviediniui nėra skirtumo kokia tavo lyties tapatybė

Rusijos didelio masto puolimo pradžioje atvykusi į Ukrainą S. Ashton-Cirillo dirbo žurnalistinį darbą. Prieš atvykdama ji nerimavo, kad bus problemų su dokumentais dėl lyties keitimo procedūros, tačiau buvo maloniai nustebinta ukrainiečių požiūriu į užsieniečius, rašoma „Comments“.

JAV S. Ashton-Cirillo išgarsėjo 2021-aisiais, kuomet paviešino informaciją apie kraštutinių dešiniųjų grupuotės atstovų sąsajas su respublikonų partijos kandidatais.

Sarah turi medikės išsilavinimą, būtent todėl ilgainiui nusprendė pritaikyti savo turimas žinias fronte – tapo Ukrainos kariuomenės paramedike. Praėjusi parengimo stovyklą ji šių metų pradžioje išvyko į frontą.

2022-ųjų kovą ji pradėjo savo reportažų seriją iš rusų pajėgų puolamo Charkivo. 2022-ųjų kovą įvykdytas masyvus Rusijos apšaudymas raketomis Kyjive paskatino ją nutraukti savo žurnalistinį darbą ir įsitraukti į Ukrainos kariuomenės gretas – ji pateko į Krymo totorių dalinį ir šiuo metu atlieka karo medikės funkcijas.

„Viena iš priežasčių, kodėl aš tai pasirinkau yra ta, kad nėra buvę dar stipresnės kovos už laisvę, išsilaisvinimą ir demokratiją negu tai, ką daro Ukrainos žmonės“, – „CBS News“ tvirtino S. Ashton-Cirillo.

