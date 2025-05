Tragiškas skrydis: pilotas prarado sąmonę, žuvo 4 žmonės

Avarijos metu žuvo keturi žmonės, tarp jų – mama ir vaikas.

Aiškėja naujos avarijos aplinkybės

JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) trečiadienį paskelbė avarijos tyrimo ataskaitą.

Anot tyrėjų, labiausiai tikėtina katastrofos priežastis buvo „piloto neveiksnumas dėl neaiškių priežasčių atsiradusio kabinos slėgio sumažėjimo“. Be to, skelbiama, kad orlaivis skrido be papildomo deguonies.

„Tikėtina, kad lėktuvo keleiviai dėl deguonies trūkumo skrydžio metu patyrė hipoksiją ir tapo neveiksnūs“, – teigiama ataskaitoje.

Avarijos metu lėktuve buvo 49-erių Adina Azarian, jos 2-metė dukra Aria, Arios 56-erių auklė Evadnie Smith ir 69-erių pilotas Jeff Hefner.

Tyrėjams nepavyko tiksliai nustatyti, kas lėmė kabinos slėgio kritimą ir per kokį laiką tai įvyko.

NTSB sako, kad pilotas susisiekė su Atlantos oro eismo kontrolės centru netrukus po pakilimo iš Elizabethtono oro uosto Tenesyje. Tačiau maždaug po 15 minučių pilotas nustojo atsakyti į oro eismo kontrolės signalus, nepaisant „pakartotinių bandymų“.

Tyrėjai teigia, kad pilotas greičiausiai nebevaldė orlaivio ir likusią skrydžio dalį jį valdė autopilotas.

Pasiekęs 34 000 pėdų aukštį, lėktuvas toliau skrido tame aukštyje, o maždaug po valandos praskridęs numatytą paskirties vietą Long Ailende, apsisuko ir skrido virš Vašingtono.

Skelbiama, kad pilotas buvo susmukęs savo vietoje. Lėktuvas nukrito miškingoje vietovėje netoli Montebello, Virdžinijoje.

Tyrimo duomenimis, iki avarijos buvo pastebėtos kelios problemos, taip pat susijusios su deguonimi. Ataskaitoje pažymėta, kad nėra įrodymų, kad šios problemos buvo išspręstos prieš skrydį.

Pasak NTSB, pilotas turėjo sveikatos problemų, įskaitant aukštą kraujospūdį ir cholesterolio kiekį, ir jam buvo išrašyti vaistai, kurie galėjo sutrikdyti jo sveikatą. Tačiau tyrėjai nerado „jokių įrodymų“, kad pilotas buvo „itin didelės negalios rizikos“ arba kad avarijos metu netinkamai vartojo vaistus.