  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tragedija Turkijoje – sugriuvus pastatui žuvo šeima su vaikais

2025-10-30 18:58 / šaltinis: BNS
2025-10-30 18:58

Netoli Stambulo esančiame mieste sugriuvus pastatui žuvo du vaikai ir jų tėvai, ketvirtadienį pranešė valdžios institucijos, o žiniasklaida teigė, kad šis nelaimingas atsitikimas parodė, jog Turkijoje nepakankamai griežtai kontroliuojamas statybų planavimas.

Turkija (nuotr. SCANPIX)

Netoli septynių aukštų daugiabučio Gebzėje, esančioje maždaug už 60 km į rytus nuo Stambulo, kasamas metro tunelis, o žiniasklaida pranešė, kad institucijos buvo įspėtos, jog pastate atsirado įtrūkimų.

0

Netoli septynių aukštų daugiabučio Gebzėje, esančioje maždaug už 60 km į rytus nuo Stambulo, kasamas metro tunelis, o žiniasklaida pranešė, kad institucijos buvo įspėtos, jog pastate atsirado įtrūkimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šimtai gelbėtojų kasinėjo griuvėsius ir trečiadienį buvo rasti dviejų vaikų kūnai, o ketvirtadienį auštant – jų tėvų lavonai.

Turkijos opozicijai artimas laikraštis „Birgun“ teigė, kad ši griūtis „vėl atkreipia dėmesį į pastatų saugumo ir planavimo trūkumus“.

Šis klausimas itin opus, nes Turkiją dažnai krečia žemės drebėjimai. Per stiprų žemės drebėjimą 2023 metų vasarį Turkijos pietryčiuose žuvo mažiausiai 50,5 tūkst. žmonių, daugelis jų buvo sutraiškyti požeminių smūgių neatlaikiusiuose pastatuose.

