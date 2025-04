Tragedija Niujorke: sraigtasparnis rėžėsi į upę – žuvo 5 asmenų šeima ir pilotas

Pranešta, kad orlaiviu „Bell 206“ skrido į Niujorką atvykusi ispanų šeima. Visi jie ir pilotas žuvo. Tarp žuvusių yra ir trys vaikai.

Avarija įvyko apie 15 val. vietos laiku (22 val. Lietuvos). Kaip praneša BBC, sraigtasparnyje buvo mažiausiai trys vaikai ir trys suaugusieji.

Vėliau paaiškėjo, kad šiuo sraigtasparniu skrido „Siemens Spain“ vadovas Agustinas Escobaras su savo šeima. Prieš pat skrydį jie pasidalijo savo nuotraukomis.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx