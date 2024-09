Tragedija Kenijoje: per gaisrą mokyklos bendrabutyje žuvo mažiausiai 17 mokinių, 70 dingę

Policijos atstovė Resila Onyango sakė, kad gaisro, kilusio ketvirtadienio vakarą Nerio apygardos pradinėje mokykloje, priežastis tiriama. Mokykloje mokosi vaikai iki 14 metų.

Nerio apygardos komisaras Piusas Murugu ir Švietimo ministerija pranešė, kad užsidegusiame bendrabutyje gyveno daugiau kaip 150 berniukų. Ugnis išplito labai greitai, nes dauguma pastatų buvo sukalti iš medinių lentų.

„Vis dar turime 70 vaikų, kurie laikomi dingusiais be žinios – tai nereiškia, kad jie žuvo ar yra sužeisti... esmė ta, kad jie kol kas nėra surasti“, – žurnalistams įvykio vietoje sakė prezidento pavaduotojas Rigathi Gachagua.

Jis sakė, kad 27 vaikai yra ligoninėje.

Anksčiau policija teigė, kad patvirtinta 17 vaikų žūtis, tačiau R. Gachagua sakė, kad žuvusiųjų skaičius nepatvirtintas.

Gaisro priežastis dar nežinoma, tačiau Kenijos nacionalinė lyčių ir lygybės komisija teigė, kad, pirminiais duomenimis, bendrabutis buvo „perpildytas, pažeidžiant saugumo standartus“, ir paragino nedelsiant atlikti tyrimą.

Mokykla, kurioje mokosi 824 moksleiviai, yra šalies centrinėse aukštumose, už 200 km į šiaurę nuo sostinės Nairobio, kur vyrauja mediniai statiniai.

„Įvykio vietoje rasti kūnai sudegę neatpažįstamai“, – naujienų agentūrai AFP sakė R. Onyango.

„Kai (įvykio) vieta bus visiškai sutvarkyta, gali būti rasta daugiau kūnų,“, – pridūrė ji.

Nerio apygardos gubernatorius Mutahi Kahiga žurnalistams sakė, kad gelbėjimo darbams trukdė dėl užsitęsusių liūčių pažliugę keliai.

Susirūpinę tėvai, kuriems nepavyko rasti savo vaikų tarp išgyvenusiųjų, laukė žinių apimti sielvarto.

Kenijos prezidentas Williamas Ruto šią žinią pavadino sukrečiančia.

„Pavedu atitinkamoms institucijoms nuodugniai ištirti šį siaubingą incidentą. Atsakingi asmenys bus patraukti atsakomybėn“, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis.

R. Gachagua paragino mokyklų vadovus užtikrinti, kad būtų laikomasi Švietimo ministerijos rekomenduojamų saugumo gairių internatinėms mokykloms.

Neseniai paskelbtoje Švietimo ministerijos ataskaitoje teigiama, kad Kenijos internatinėse mokyklose dažnai kyla gaisrai, dažnai dėl padegimų, siejamų su patalpų perpildymu ir piktnaudžiavimu narkotikais.

Dauguma moksleivių gyvena mokyklos bendrabutyje, nes tėvai įsitikinę, kad jų vaikai, neturėdami kasdien vaikščioti ilgus atstumus į mokyklą ir iš jos, taip gali daugiau laiko skirti mokymuisi.

Kai kuriuos gaisrus sukėlė moksleiviai per protestus dėl per didelių mokymosi krūvių ar prastų gyvenimo sąlygų. 2017 metais Nairobyje per moksleivio sukeltą gaisrą mokykloje žuvo dešimt vyresniųjų klasių moksleivių.

Daugiausia aukų pareikalavęs gaisras mokykloje kilo 2001 metais, kai Mačakoso apygardoje kilus gaisrui bendrabutyje žuvo 67 mokiniai.

Švietimo ministerijos gairėse rekomenduojama, kad bendrabučiai būtų pakankamai erdvūs, kiekviename jų gale būtų po dvejas duris, viduryje – avarinės durys, o langai nebūtų su grotomis, kad kilus gaisrui būtų galima pabėgti. Lengvai prieinamose vietose turi būti įrengti veikiantys gesintuvai ir priešgaisrinė signalizacija.