Tokio traukinio dar nematėte: kiek kainuotų kelionė prabangiausios klasės vietoje?

Japonija yra viena iš technologiškai pažangiausių šalių, kuri daugeliui žmonių asocijuojasi su greitaisiais traukiniais. Šiame išskirtiniame greitajame traukinyje siūloma daugybė patogumų – nuo privačių kajučių, prabangių sėdynių iki restorano vagono ir erdvių vonios kambarių, skelbia portalas „News18“.

„Tai traukinys, važiuojantis iš Tokijo per Izu pusiasalį, iš kurio atsiveria kvapą gniaužiantys pakrantės vaizdai“, – sakė moteris vaizdo įraše.

Moteris parodė besisukančias sėdynes, kurias galima pasukti link lango ir mėgautis nepakartojamais pakrantės vaizdais.

„Sėdynės turi specialią funkciją, kuri leidžia jas pasukti ir nukreipti į didelius langus, skirtus lankytinoms vietoms apžiūrėti“, – sakė ji.

Tęsdama vaizdo įrašą, moteris atskleidė, kad aukščiausios klasės vieta, keliaujant iš Tokijo į Itu kainuos 54 JAV dolerius (49 eurus) vienam asmeniui.

