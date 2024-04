Tėvas ir sūnus iš pasivaikščiojimo paplūdimyje parsinešė kaulus: pakraupo sužinoję, kieno jie

Tėvas ir sūnus paplūdimyje rado, kaip manė, gyvūnų kaulus ir parsinešė juos namo, o paskui apimti panikos suprato, kad tai iš tikrųjų yra žmogaus palaikai. Žmogaus kaulai buvo aptikti netoli griūvančios senovinės akmeninės sienos, kadaise žymėjusios 1963 m. nugriautos Dunraveno pilies perimetrą, skelbia portalas „Mirror“.

„Mes ieškojome ir tada pamačiau, kad iš žemės kyšo kaulo dalis, – pasakojo Christopheris Reesas, kurio provesija yra dailidė. – Mano sūnus ją iškasė ir labai susijaudino – manė, kad rado dinozaurą. Jis buvo sužavėtas“.

„Mačiau, kad ten buvo daugiau, – sakė vyras. – Tačiau pagalvojau: „Daugiau nebekasiu“. Maniau, kad tai dideli galvijai ar kažkas panašaus“.

Jie parsinešė kaulus – mažą apvalų ir du didesnius – namo.

