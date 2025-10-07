Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Tęsiantis JAV vyriausybės uždarymui, oro uoste Kalifornijoje nedirbo skrydžių kontrolieriai

2025-10-07 08:36 / šaltinis: BNS
2025-10-07 08:36

Judriame Kalifornijos oro uoste netoli Los Andželo pirmadienio vakarą nedirbo skrydžių kontrolieriai, pranešė valstijos gubernatorius.

Oro uostas (nuotr. Elta)

Judriame Kalifornijos oro uoste netoli Los Andželo pirmadienio vakarą nedirbo skrydžių kontrolieriai, pranešė valstijos gubernatorius.

0

Pranešimas pasirodė visai šaliai pajutus vyriausybės uždarymo poveikį.

Holivudo Berbanko oro uostas (BUR), jungiantis Los Andželą su kitomis šalies dalimis, be kvalifikuotų žmonių skrydžių valdymo bokšte turėjo dirbti maždaug šešias valandas, sakė gubernatorius Gavinas Newsomas (Gevinas Niusomas).

„Ačiū@realDonaldTrump!, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis. – Berbanko oro uostas turėjo NULĮ skrydžių kontrolierių (...) nuo 16 val. 15 min. iki 22 val. dėl JŪSŲ vyriausybės uždarymo.“

Federalinė aviacijos administracija (FAA), tvarkanti skrydžius Jungtinėse Valstijose, nurodė, kad lėktuvai į minimą oro uostą vėlavo išskristi maždaug pustrečios valandos.

„BUR BOKŠTE NULIS SKRYDŽIŲ VALDYMO. NORMA SUMAŽINTA DĖL APRŪPINIMO KADRAIS (problemų)", – sakoma rekomendacijoje.

Transliuotojas ABC7 pranešė, jog jo reporteriai kalbėjosi su žmonėmis oro uoste, patvirtinusiais, kad skrydžių valdymo bokšte nebus darbuotojų.

Oro uoste dirbantys žmonės sakė, kad budėjimą BUR vykdys komanda San Diege, kalbėsianti su lėktuvų, skrendančių į Berbanką ir iš jo, pilotais.

Pareiškime naujienų agentūrai AFP Berbanko oro uosto atstovas sakė, kad darbas tęsiamas.

