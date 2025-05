Talibanas Afganistane uždraudė žaisti šachmatais

Nuo valdžios perėmimo 2021 m. Talibanas priėmė virtinę įstatymų ir taisyklių, kurios atitinka jo griežtą islamo teisės – šariato – interpretaciją.

„Remiantis islamo teise, šachmatai laikomi azartinio žaidimo forma“, – agentūrai AFP sakė Sporto generalinio direktorato atstovas Atalas Mashwanis. O azartinius žaidimus draudžia pernai priimtas įstatymas, kuriuo siekiama skatinti dorybes ir užkirsti kelią ydoms.

„Yra religinių abejonių dėl šachmatų, – pridūrė atstovas. – Kol jos bus išsklaidytos, šachmatų sportas Afganistane stabdomas“. A. Mashwanis, be to, pareiškė, kad nacionalinė šachmatų federacija jau maždaug dvejus metus nerengė oficialių varžybų ir, be to, kilo vidinių vadovavimo problemų.

Pastaraisiais metais Afganistano institucijos apribojo ir kitas sporto rūšis. Be to, mergaitėms ir moterims de facto visiškai uždrausta viešai sportuoti.