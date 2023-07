Taivano viceprezidentas vyks į Paragvajaus prezidento inauguraciją, pakeliui sustos JAV

Numanoma, kad pastaroji žinia sukels Pekino priekaištus.

Paragvajus yra paskutinė likusi Pietų Amerikos šalis, diplomatiškai pripažįstanti Taivaną, o ne Kiniją, kuri savivaldžią salą laiko savo dalimi ir žada vieną dieną ją susigrąžinti, prireikus – jėga.

Ankstesni Taivano prezidentės Tsai Ing-wen ir jos pavaduotojo Williamo Lai sustojimai JAV papiktino Pekiną, kuris priešinasi bet kokiems veiksmams, galintiems suteikti Taibėjui tarptautinio teisėtumo jausmą.

Balandį, po to, kai Tsai Ing-wen, grįždama namo iš vizito dviejose Centrinės Amerikos sąjungininkėse, Kalifornijoje susitiko su JAV Atstovų Rūmų pirmininku Kevinu McCarthy, Kinijos kariuomenė surengė tris dienas trukusias pratybas, imituodama salos blokadą.

Pasak Taivano užsienio reikalų viceministro Alexandero Yui kitą mėnesį W. Lai vadovaus delegacijai į Asunsjoną, kur rugpjūčio 15 dieną įvyks Santiago Penos inauguracija.

Jo teigimu, vizitas skirtas parodyti, kokią svarbą Taivanas teikia diplomatiniams ryšiams su Paragvajumi.

Tai buvo paskelbta po to, kai S. Pena savaitgalį užbaigė vizitą saloje ir per susitikimą su Tsai Ing-wen pažadėjo, kad per savo penkerių metų kadenciją bus Taivano pusėje.

„Dėl tranzito Jungtinėse Valstijose buvome susitarę per ankstesnius vizitus į Centrinę ir Pietų Ameriką, ir šį kartą taip pat susitarėme pagal precedentus“, – sakė A. Yui.

Paklaustas, ar Taivanas nerimauja, kad Kinija, atsakydama į tai, gali surengti karines pratybas, jis pabrėžė, kad tokie sustojimai JAV nėra naujiena.

„Taivano viceprezidentai Jungtinėse Valstijose jau buvo sustoję 10 kartų (...) Nėra jokios priežasties be reikalo kelti spaudimą“, – teigė viceministras.

A. Yui neatskleidė tranzito vietų, tik pasakė, kad viceprezidento kelionės maršrutas vis dar derinamas.

Praėjusį kartą W. Lai Jungtinėse Valstijose buvo stabtelėjęs 2022-ųjų sausį, kai vyko į Xiomaros Castro, tuometinio Taivano sąjungininko Hondūro pirmosios prezidentės moters, inauguraciją.

Nuo kovo Hondūras diplomatiškai pripažįsta ne Taibėjų, o Pekiną.