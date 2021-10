Tailande kaliniai nuo koronaviruso gydomi vaistažole: štai, ką apie ją žinome

Tailande sveikatos priežiūros specialistai ir visuomenė gerai žino žaliąją chirettą, pravardžiuojamą „karčių vaistų karaliumi“, kuri yra tokia pat populiari kaip paracetamolis gydant peršalimą ir gripą, rašo theconversation.com.

1991 m. Bankoko (Tailandas) Mahidolio universiteto mokslininkai po klinikinio tyrimo padarė išvadą, kad chiretta (6 g per dieną) yra tokia pat veiksminga kaip paracetamolis (4 g per dieną) malšinant pacientų, sergančių ryklės ir tonzilių uždegimu (faringotonzilitu), karščiavimą ir gerklės skausmą. Nuo to laiko keliose apžvalgose nustatyta, kad chiretta gali būti efektyvesnė už placebą gydant nesudėtingas viršutinių kvėpavimo takų infekcijas. Pranešta, kad šalutinis poveikis yra lengvas ir trumpalaikis.

Atsižvelgdamas į pasaulinę tendenciją naudoti vaistus nuo peršalimo ir gripo, kad palengvintų nesunkaus COVID-19 simptomus, ir susidūrus su ekstremalia situacija, Tailando pataisos departamentas suteikė vaistažolių preparatą 11 800 kalinių, kurie jautė lengvus viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomus. Departamentas teigia, kad 99 proc. jų pasveiko, todėl Tailando švietimo, mokslo, tyrimų ir inovacijų ministerija rekomendavo pacientams, kurie nejaučia simptomų, per dieną suvartoti 180 mg chirettos, padalytos į tris dozes valgio metu.

Kiek žinoma, visi šios intervencijos duomenys nebuvo paskelbti tarptautinei mokslo bendruomenei, o tyrimo detalių – negausu. Pavyzdžiui, mes nežinome, ar buvo išskirta kontrolinė grupė (grupė, kuri gavo placebą ar skirtingą gydymą palyginimui), ir jei taip, ar kaliniai buvo atsitiktinai priskirti vienai ar kitai grupei.

„Atsitiktinių imčių, kontroliuojamas“ tyrimo tipas yra auksinis klinikinių tyrimų standartas. Ypač jei tai yra „dvigubai aklas“ tyrimas, kai nei dalyviai, nei tyrėjai nežino, kam duodamas naujas vaistas, o kam – placebas. Tai pašalina sąmoningą ir nesąmoningą tyrimo šališkumą.

Be to, pasveikimo nuo COVID-19 rodiklius yra labai sunku apskaičiuoti ir jie yra prasmingi tik tuo atveju, jei tiriamiesiems iš pradžių patvirtintas teigiamas SARS-CoV-2 testo rezultatas. Palyginimui, Tailando pareigūnų paskelbti pasveikimo rodikliai yra šiek tiek didesni nei bendri COVID-19 pasveikimo rodikliai Indijoje (32–83 proc.) arba Australijoje (96 proc. pasveiko po 120 dienų).

Peržiūrint vaistažoles, kurios gali būti naudingos gydant COVID-19, chiretta buvo laikoma „perspektyvia“, įvertinus riziką ir naudą. Joje yra aktyvus junginys, vadinamas andrografolidu. Remiantis laboratoriniais tyrimais, išgrynintas andrografolidas buvo įvertintas kaip vidutiniškai veiksmingas slopinant SARS-CoV-2 replikaciją (dauginimąsi).

Neseniai atliktas kompiuterinis modeliavimas parodė, kad jis gali gerai prisijungti (prisirišti) prie koronaviruso smaigalio baltymo (smaigalio baltymas yra koronaviruso dalis, kuri prisitvirtina prie žmogaus ląstelių, kad patektų į jas). Tačiau ar šie eksperimentai pasitvirtintų realiame pasaulyje, galima įrodyti tik gerai suplanuotu klinikiniu tyrimu.

Daugiau įrodymų netrukus

Laimei, tokie tyrimai yra rengiami. Tailande atsitiktinių imčių kontroliuojamame tyrime, kuriame dalyvavo šiek tiek daugiau nei 3000 dalyvių, chirettos ekstraktas (kurio kiekvienoje kapsulėje yra 20 mg andrographolido, iš viso 180 mg per parą, dozuojamas į tris kapsules prieš kiekvieną valgį penkias dienas) yra lyginamas su „standartine“ žmonių, sergančių asimptominiu COVID-19, priežiūra.

Pagrindinis tyrėjų tiriamas rezultatas yra tai, kiek kiekvienos grupės žmonių patenks į ligoninę per 28 dienas nuo teigiamo koronaviruso testo. Tikimasi, kad tyrimas bus baigtas 2022-ųjų gegužę.

Tbilisio valstybiniame medicinos universitete Gruzijoje atliekamas nedidelis tyrimas, kuriame testuojamas chirettos ir Sibiro ženšenio ekstrakto derinys, skirtas lengviems COVID-19 simptomams malšinti. Rezultatų taip pat tikimasi 2022 metų pradžioje.

„Karčių vaistų karalius“ rimtai svarstomas kaip kandidatas kovoti su COVID-19, tačiau turėsime palaukti kelis mėnesius, kad sužinotume, ar jis pateisins iškeltus lūkesčius.