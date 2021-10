Švedijos policija: nesama požymių, kad karikatūrininko žūtis galėjo būti nužudymas

L. Vilksas nuo 2007 metų gyveno saugomas policijos, nes dėl savo sukurtų islamo pranašą Muhammadą vaizduojančių karikatūrų ne kartą sulaukė grasinimų jį nužudyti.

75 metų dailininkas ir du jį saugoję policijos pareigūnai žuvo sekmadienį jų automobiliui kaktomuša susidūrus su sunkvežimiu šalia Markarido miestelio Švedijos pietuose.

„Norime visiškai atmesti galimybę, kad prieš automobilį, kuriuo važiavo Larsas Vilksas, galėjo būti buvo įvykdytas išorės aktas“, – per spaudos konferenciją sakė Pietų Švedijos regioninio tyrimų skyriaus vadovas Stefanas Sinteusas.

„Niekas to nerodo, tačiau norime būti tikri, kad galėtume tai atmesti“, – pridūrė jis.

Anot policijos, kol kas nenustatyta, kodėl automobilis, kuriuo važiavo L. Vilksas ir du policijos pareigūnai, nuvažiavo nuo kelio, pralaužė metalinį užtvarą ir rėžėsi į sunkvežimį, važiavusį priešinga kryptimi kita kelio juosta. Kaip viena versijų tiriamas galimas padangos sprogimas.

Abi mašinos po susidūrimo užsiliepsnojo. Visi trys keleiviai žuvo vietoje. Sunkvežimio vairuotojas buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę, kur jį apklausė tyrėjai.

L. Vilksas buvo saugomas policijos nuo 2007 metų, kai buvo paskelbta jo nupiešta karikatūra, vaizduojanti Muhammadą šuns kūnu. Šis piešinys sukėlė tikinčiųjų įtūžį, nes bet kokie musulmonų pranašo atvaizdai laikomi itin įžeidžiamais ir šventvagiškais.

Tarptautinis teroristų tinklas „al Qaeda“ siūlė už L. Vilkso nužudymą 100 tūkst. JAV dolerių atlygį.

Tačiau pirmadienį policija sakė, kad pastaruoju metu nebuvo gauta jokių naujų konkrečių grasinimų jo atžvilgiu.

2015 metų vasario 14 dieną jaunas palestiniečių kilmės Danijos pilietis pasikėsino nušauti L. Vilksą per Kopenhagoje vykusią konferenciją žodžio laisvės tema, organizuotą po kruvino išpuolio prancūzų satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakcijoje Paryžiuje.

Per tą incidentą žuvo 55 metų danų kino kūrėjas Finnas Norgaardas (Finas Niorgordas) ir buvo sužeisti trys policininkai. Užpuolikas sugebėjo pasprukti ir priešais sinagogą nušovė 37 metų apsaugininką žydą, be to, sužeidė dar du policijos pareigūnus.

Kitą dieną užpuolikas nusišovė apsuptas policijos.