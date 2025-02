Svarbus pokalbis su Trumpo bendražygiu neįvyks: kalti griežti pasisakymai?

Kaip teigiama publikacijoje, K. Kallas trečiadienį nesusitiks su valstybės sekretoriumi M. Rubio dėl iškilusių nesklandumų darbotvarkėje.

Jos atstovas spaudai teigė, kad visgi K. Kallas dar susitiks su JAV Kongreso ir Senato atstovais tam, kad būtų aptarti Rusijos karo prieš Ukrainą, taip pat transatlantinių santykių klausimai.

Be to, priduriama, kad paskutinį kartą K. Kallas ir M. Rubio buvo susitikę Miuncheno saugumo konferencijos metu.

Savo ruožtu K. Kallas į Vašingtoną išvyko tikėdamasi, kad pavyks susitikti su M. Rubio ir pasikalbėti apie JAV prezidento Donaldo Trumpo siekį pradėti derybas su Rusija ir Ukraina.

REKLAMA

REKLAMA

Kiek anksčiau ES įgaliotinė kritiškai vertino JAV atstovų siūlomas nuolaidas Kremliui, o tokius veiksmus ji pavadino „nuolaidžiavimu“ ir paragino Ukrainą bei Europą aktyviai įsitraukti į diplomatinį procesą.

REKLAMA

„Labai aiškiai pasakiau, kad susitarimas be mūsų – be Ukrainos ar be Europos – nepasiteisins, tai pasakytina ir apie JAV, kurios atstovai taip pat turėtų dirbti kartu su mumis.

<...> Blogas derybos Ukrainos atžvilgiu reiškia ir blogas derybas ne tik Europai, bet ir Amerikai“, – dar pirmadienį pareiškė K. Kallas, kuomet pranešė apie numatomą susitikimą su M. Rubio.

Kaip yra nurodoma viešai prieinamoje darbotvarkėje, vasario 26 d. M. Rubio susitikimas su K. Kallas nėra suplanuotas.

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis: sandoris su JAV dėl naudingųjų iškasenų – platesnio susitarimo pradžia

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad siūlomas susitarimas su Jungtinėmis Valstijomis dėl naudingųjų iškasenų yra platesnio masto susitarimo pradžia, o Kyjivas tikisi, kad Vašingtonas galiausiai suteiks jam saugumo garantijas.

„Tai tik pradžia, pagrindas, tai gali būti didelė sėkmė. Sėkmė priklausys nuo mūsų pokalbio su prezidentu D. Trumpu“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ukraina turi žinoti, kokia yra Jungtinių Valstijų pozicija dėl tolesnės karinės paramos, sakė jis.

„Noriu derinti veiksmus su JAV“, – sakė V. Zelenskis.

Jis taip pat pareiškė, kad tikisi penktadienį nuvykti į Vašingtoną ir susitikti su Jungtinių Valstijų prezidentu.

V. Zelenskis sakė, kad pagrindinės temos, kurias jis nori aptarti su D. Trumpu, yra tai, ar JAV planuoja nutraukti karinę pagalbą ir, jei taip, ar Ukraina galės įsigyti ginklų tiesiogiai iš JAV.

REKLAMA

Jis taip pat nori žinoti, ar Ukraina galės naudotis įšaldytu Rusijos turtu investicijoms į ginklus ir ar Vašingtonas planuoja panaikinti sankcijas Rusijai.

Anksčiau Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis patvirtino, kad Ukraina ir Jungtinės Valstijos preliminariai susitarė dėl plataus masto ekonominio susitarimo, kuris apima JAV prieigą prie Ukrainos retųjų žemių iškasenų.

Po kelias dienas trukusių derybų Ukraina ir JAV pasirašys preliminarų susitarimą, tačiau dar reikės suderinti visas susitarimo detales, įskaitant JAV saugumo garantijas, kurios, ukrainiečių pareigūnų nuomone, yra labai svarbios, per Ukrainos visuomeninę televiziją sakė D. Šmyhalis.

REKLAMA

Praėjusį mėnesį grįžęs į valdžią D. Trumpas leido Ukrainai suprasti, kad nori kažko mainais už dešimtis milijardų JAV dolerių, skirtų padėti atremti plataus masto invaziją, kurią Rusija pradėjo prieš kiek daugiau nei trejus metus.

D. Trumpas staiga atsisakė kai kurių ankstesnių Vašingtono politikos krypčių. Jis susisiekė su iki šiol izoliuotu Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir suabejojo JAV parama Europos sąjungininkams.