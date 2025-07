„Supermenas Trumpas“: Baltųjų rūmų „X“ paskyroje – JAV prezidentas superherojaus amplua

Ketvirtadienį vėlai vakare socialiniame tinkle „X“ Baltieji rūmai nuotrauką, kurioje D. Trumpas vaizduojamas vilkintis Supermeno kostiumą su raudonu apsiaustu ir skraidantis ore.

O prie nuotraukos puikuojasi prierašas: „VILTIES SIMBOLIS. TIESA. TEISINGUMAS. AMERIKIEČIŲ BŪDAS. SUPERMENAS TRUMPAS“.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq