Suomijoje skelbia apie įtartiną rusų veiklą Kaliningrade

Suomijos transporto ir ryšių agentūra (Traficom) praėjusį savaitgalį Šiaurės Europos šalies rytuose ir pietryčiuose aptiko navigacijos sistemos GPS, kuria naudojasi pilotai ir vairuotojai, trikdžių, tačiau teigė, kad jie nekėlė pavojaus oro eismui.

Suomijos žiniasklaidoje pasirodė spekuliacijų, kad Maskva galėjo būti buvo neramumų priežastis, nes po Helsinkio prisijungimo prie NATO aljanso praėjusių metų balandžio mėn. tarp šalių išaugo įtampa.

Maskva pasmerkė Helsinkio prisijungimą prie bloko ir Suomijos glaudesnį karinį bendradarbiavimą su JAV, o Suomija apkaltino Rusiją kurstant migrantų krizę, siunčiant pabėgėlius iš Artimųjų Rytų ir Afrikos prie jos sienų.

Sutrikimai virš Suomijos buvo pastebėti „GPSjam“ svetainėje, o administratorius Johnas Wisemanas apibūdino „precedento neturintį“ paveiktų orlaivių skaičių ir regiono dydį.

J. Wisemanas „Newsweek“ sakė, kad nors dėl incidento bus kaltinama Rusija, kol kas nėra tvirtų įrodymų, kad Maskva su tuo susijusi.

Pasak jo, svarbi detalė šioje istorijoje gali būti ta, kad Rusijos gynybos ministerija gruodžio 22 d. paskelbė apie Baltijos laivyno elektroninės kovos (EW) padalinio pratybas Kaliningrado srityje, likus kelioms dienoms iki to, kai labai padažnėjo trukdžiai aplink Baltijos jūrą.

„Kitas GPS trukdžių šaltinis yra kariniai bandymai ir mokymai, tačiau būtų neįprasta, kad toks didelis regionas būtų paveiktas reikšmingų trukdžių nepastebimai, jei tai būtų Suomija, Lenkija ar NATO“, – sakė A. Wisemanas.

„Tai taip pat yra teritorija, kuri tikėtinai yra pasiekiama Rusijos trukdžių slopintuvams, esantiems Kaliningrade arba laivuose Baltijos jūroje“, – galimą Rusijos įtaką akcentavo ekspertas.

Jukka Savolainenas, hibridinį karą nagrinėjančio Hibridinės kompetencijos centro tinklo direktorius, Suomijos naujienų kanalui YLE sakė, kad neramumai galėjo būti „sąmoningai sukelti arba šalutiniai Rusijos veiklos produktai“.

„Manau, kad labai tikėtina, jog tai susiję su Rusijos pusės sistemomis“, – cituojamas jis YLE.

Markusas Jonssonas, rašantis apie atvirųjų šaltinių žvalgybą, socialiniame tinkle „X“ pasidalijo žemėlapiu, kuriame tariamai parodyta sutrikimų kilmė.

„Manau, kad radau „Baltic Jammer“ vietą, – rašė M. Jonssonas daugiau nei 10 000 savo sekėjų. – Kaliningrade, Rusijoje“.

I found the location of the Baltic Jammer causing flights to lose position, again.



Kaliningrad, Poland (or Denmark). Pick your suspect.



With a new, larger dataset and more refined method I have replicated my results from yesterday.



Data only from when jammer has been active. https://t.co/Nb8F35nCJj pic.twitter.com/qH6ikCKSOk