Suomija uždraudė eksploatuoti kabelių nutraukimu įtariamą tanklaivį

Vykdydamos baudžiamąjį tyrimą dėl įtariamo sabotažo, Suomijos valdžios institucijos dar gruodžio 28 d. perėmė šį laivą, pavadintą „Eagle S“ ir plaukiojantį su Kuko salų vėliava.

„Remdamasi inspekcijos metu nustatytais trūkumais, „Traficom“ sulaikė šį laivą, o tai reiškia, kad laivas neturi būti eksploatuojamas, kol rimti trūkumai nebus pašalinti“, – pareiškė Suomijos Transporto ir ryšių agentūra („Traficom“).

Kaip teigiama, inspekcijos metu buvo nustatyti 32 trūkumai, dauguma jų yra susiję su laivo saugos valdymo sistema. Pasak „Traficom“, trys trūkumai yra tokie rimti, kad laivui buvo uždrausta išvykti iš Suomijos, kol jie nebus pašalinti. „Trūkumams pašalinti prireiks išorinės pagalbos ir laiko“, – pažymėjo „Traficom“ jūrų sektoriaus generalinė direktorė Sanna Sonninen.

Gruodžio 25 d. po įtariamo sabotažo Baltijos jūroje nustojo veikti elektros kabelis „Estlink 2“ ir keturi komunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją ir Estiją. Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai per panašius incidentus Baltijos jūroje buvo nutraukti kiti kabeliai Ekspertai ir politikai kalba apie Rusijos „hibridinį karą“ prieš Vakarų šalis, kurio metu, be kita ko, taikomasi į energetikos ir ryšių infrastruktūrą.

Dėl Kalėdų dieną įvykusio incidento imta įtarti tanklaivį „Eagle S“. Manoma, kad jis priklauso Rusijos „šešėliniam laivynui“ – jį sudaro laivai, kuriuos Rusija naudoja, gabendama, pavyzdžiui, naftą, kad apeitų tarptautines sankcijas. Tanklaivis yra prisišvartavęs Porvo mieste, esančiame į rytus nuo Helsinkio.

Suomių pareigūnai uždraudė aštuoniems įgulos nariams išvykti iš Suomijos teritorijos, kol policija atliks tyrimą. Policija gruodžio 29 d. informavo, kad jūros dugne aptiko inkaro paliktą dešimčių kilometrų ilgio pėdsaką. Tyrėjai įtaria, kad kabeliai buvo apgadinti, kai per juos buvo velkamas tanklaivio inkaras. Antradienį policija paskelbė, kad „Eagle S“ inkaras buvo rastas.