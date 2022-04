Sumų regione – kraupūs radiniai ir žiaurūs kankinimai: okupantai pražudė daugiau kaip 100 žmonių

Kaip sakė Ukrainos kariuomenės atstovas Dmitrijus Živytskis, civilių kūnai buvo aptikti surištomis rankomis.

Teigiama, kad okupantai žmones kankino, taip pat buvo pastebėtos šautinės žaizdos.

Sumų regione įsiveržę okupantai apšaudė visus civilius, įskaitant senyvo amžiaus asmenis ir vaikus.

Be to, teigiama, kad daugelis žmonių dingo be žinios arba pateko į Rusijos kariuomenės nelaisvę.

Šie kraupūs atradimai Sumuose primena Bučoje atskleistus žiaurumus, kuriuose įvykdė Rusijos kariuomenė, pražudydama šimtus civilių.

Borodianką aplankęs G. Nausėda: kiekvienas žudikas ir prievartautojas sulauks atpildo

Rusijos kariuomenės įvykdyti nusikaltimai bus įvertinti, o nusikaltėliai bus teisiami Tarptautiniame baudžiamajame teisme Hagoje, sako Borodiankoje ir Irpinėje, Ukrainoje, apsilankęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

„Anksčiau ar vėliau kiekvienas žudikas, marodierius ir prievartautojas sulauks atpildo. Ukraina to taip paprastai nepaliks. Demokratinis pasaulis jai padės“, – trečiadienį feisbuke paskelbė Ukrainoje besilankantis prezidentas.

„Ši vieta yra persmelkta skausmo ir kančių. Čia buvo žudomi ir kankinami civiliai ukrainiečiai, bombarduojami gyvenamieji namai ir viskas aplink. Čia siautėjo „išvaduotojų armijos“ atstovai, kurių negalime vadinti žmonėmis“, – rašė G. Nausėda iš Borodiankos, miestelio, iš kurio buvo išstumtos Rusijos pajėgos.

Pasak jo, Ukrainoje įvykdytiems žiaurumams net sunku rasti palyginimų.

„Sunkoka palyginti, ar istorijoje yra buvę daugiau tokių atvejų, kuomet žudomos ištisos šeimos, čia pat užkasamos, kuomet prievartaujami kūdikiai, kuomet tiesiog visa savo neapykanta demonstruojamas gyvuliškumas. Tokius dalykus gali padaryti, nežinau, net ne žmonės. Tai yra kažkokie kiti gamtos tvariniai, kurie tartum būtų koks nors gamtos nesusipratimas“, – Irpinėje žurnalistams kalbėjo Lietuvos vadovas.

Jis pabrėžė, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, reikia rodyti pasauliui, juoba, kad civilių žmonių žudymai dar nesibaigė.

„Pasaulis turi suprasti, kad nėra laiko svarstyti, kad nėra laiko diplomatinėms vingrybėms. Arba darome sprendimus, kurie stabdo agresorių, arba išsiskirstome. Manau, kad tik pirmas variantas priimtinas civilizuotam pasauliui ir civilizuotai bendruomenei“, – sakė G. Nausėda.

„Sunku patikėti, kad tokie karo žiaurumai galėtų būti vykdomi XXI šimtmečio Europoje, tačiau tai yra tikrovė, – sakoma Lietuvos vadovo pranešime. – Šį karą privalome laimėti.“

„Visgi, nepaisant labai slogaus įspūdžio, tvirtai tikiu, kad visi iki vieno Rusijos kariuomenės įvykdyti nusikaltimai bus įvertinti, o nusikaltėliai bus teisiami Tarptautiniame baudžiamajame teisme Hagoje“, – pridūrė Lietuvos vadovas.

Lietuvos prezidentas trečiadienį Ukrainoje lankosi kartu su Estijos, Latvijos ir Lenkijos vadovais. Antradienį Lietuvos vadovas buvo Lenkijoje, kur kartu su šios šalies, Latvijos prezidentais ir Estijos užsienio reikalų ministre aptarė karo Ukrainoje eigą, paramą Ukrainai ir NATO rytinio flango stiprinimą.

Prezidentų vizitu siekiama pademonstruoti palaikymą Ukrainai prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, tęsiantis Rusijos karinei invazijai, sakė pareigūnai.

„Mūsų tikslas – palaikyti prezidentą Zelenskį ir Ukrainos gynėjus šiuo lemiamu momentu jų šaliai“, – Lenkijos naujienų agentūra PAP citavo lenkų prezidento patarėją Jakubą Kumochą.

Vizito programa dėl saugumo priežasčių nebuvo atskleista, bet prezidentai turėjo aplankyti „svarbiausias vietas simboliniu požiūriu“, pridūrė pareigūnas.

Tuo metu Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris (Frankas Valteris Šteinmejeris) antradienį irgi apsilankė Lenkijoje ir sakė norėjęs aplankyti Ukrainą, bet Kyjivas šį jo prašymą atmetė.

„Buvau pasiruošęs tai padaryti, bet akivaizdu – ir privalau į tai atkreipti dėmesį – kad tai Kyjive nebuvo pageidaujama“, – žurnalistams antradienį sakė formalus Vokietijos vadovas.

Šio akibrokšto sulaukęs F. W. Steinmeieris, buvęs užsienio reikalų ministras, Vokietijoje ir užsienyje yra kritikuojamas dėl daug metų vykdytą santykių su Maskva gerinimo politiką, kuri, kaip jis pats vėliau pripažino, buvo klaidinga.