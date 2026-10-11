Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Sulaikytas vyras, kuris grasino pasikėsinti į lenkų premjerą ir gynybos ministrą

2026-10-11 18:50 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 18:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sekmadienį pranešė, kad sulaikytas vyras, kaltinamas grasinimais pasikėsinti į jį ir gynybos ministrą. Apie įtariamus grasinimus kiek anksčiau skelbė Vidaus reikalų ministerija.

Donaldas Tuskas (BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sekmadienį pranešė, kad sulaikytas vyras, kaltinamas grasinimais pasikėsinti į jį ir gynybos ministrą. Apie įtariamus grasinimus kiek anksčiau skelbė Vidaus reikalų ministerija.

REKLAMA
0

„Išpuoliu grasinęs vyras sulaikytas“, – platformoje „X“ parašė D. Tuskas, padėkojęs policijai už „greitus ir ryžtingus veiksmus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos vidaus reikalų ministerija sekmadienį pranešė, kad policija įtaria pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką ir gynybos ministrą Wladyslawą Kosiniaką-Kamyszą.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerija nurodė institucijoms imtis veiksmų „atsižvelgiant į (policijos) gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką (...) ir ministro pirmininko pavaduotoją“, kuris taip pat eina ir gynybos ministro pareigas, socialiniame tinkle „X“ parašė vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Karolina Galecka.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Tuskas

Ji teigė, kad vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis ir Lenkijos žvalgybos tarnybas kuruojantis ministras Tomaszas Siemoniakas nurodė saugumo institucijoms imtis veiksmų.

Policijos, Valstybės apsaugos tarnybos, saugančios aukšto rango valdžios pareigūnus, ir Lenkijos vidaus žvalgybos agentūros atstovai 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku susitiko agentūros kovos su terorizmu centre Varšuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Į šį reikalą žiūrime itin rimtai“, – vėliau žurnalistams sakė Lenkijos specialiųjų tarnybų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis.

„Mėnuo po mėnesio, metai po metų policiją, Valstybinės apsaugos tarnybą (SOP) ir kitas tarnybas pasiekia vis daugiau įvairių grasinimų bei bauginančių pranešimų, susijusių su Lenkija ir lenkais“, – kalbėjo jis, pridurdamas, kad „šiuo atveju kalbama apie didelę tikimybę, jog šie grasinimai iš tiesų gali būti įvykdyti“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Reikalas yra rimtas“

Vyriausybės atstovas spaudai Adamas Szlapka privačiam transliuotojui „Polsat News“ irgi teigė, kad „reikalas yra rimtas“, ir pridūrė, jog D. Tuskas apie grėsmę buvo informuotas sekmadienį, maždaug 7 val. ryto.

Jis teigė, kad ministras pirmininkas liko Varšuvoje ir toliau eina savo oficialias pareigas.

„Saugumo tarnybos, be abejo, dirba šiuo klausimu, ir visa informacija, kurią galima atskleisti šiame etape, bus pateikta iškart po susitikimo“, – pridūrė A. Szlapka.

REKLAMA

Rugsėjį D. Tuskas įspėjo apie galimai suintensyvėsiančias Rusijos hibridines atakas NATO rytiniame flange. Jis teigė, kad Rusija planuoja smūgius dronais ar raketomis prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, tarp jų ir Lenkiją, siekdama susilpninti Vakarų paramą Kyjivo kovai prieš Rusijos invaziją. Maskva tokius planus neigia.

Šią savaitę Lenkijos pareigūnai paskelbė aukšto lygio parengtį po trijų išpuolių mokyklose per keturias dienas Mazovijos vaivadijoje centrinėje Lenkijoje, kurioje yra sostinė Varšuva.

D. Tuskas teigė, kad šią savaitę Lenkijos mokyklose įvykdyti išpuoliai buvo „spontaniški veiksmai“, kuriuos paskatino internete „šlovinamas smurtas“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų