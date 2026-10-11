Sulaikytas vyras, kuris grasino pasikėsinti į lenkų premjerą ir gynybos ministrą

„Išpuoliu grasinęs vyras sulaikytas“, – platformoje „X“ parašė D. Tuskas, padėkojęs policijai už „greitus ir ryžtingus veiksmus“.
Lenkijos vidaus reikalų ministerija sekmadienį pranešė, kad policija įtaria pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką ir gynybos ministrą Wladyslawą Kosiniaką-Kamyszą.
Ministerija nurodė institucijoms imtis veiksmų „atsižvelgiant į (policijos) gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką (...) ir ministro pirmininko pavaduotoją“, kuris taip pat eina ir gynybos ministro pareigas, socialiniame tinkle „X“ parašė vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Karolina Galecka.
Ji teigė, kad vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis ir Lenkijos žvalgybos tarnybas kuruojantis ministras Tomaszas Siemoniakas nurodė saugumo institucijoms imtis veiksmų.
Policijos, Valstybės apsaugos tarnybos, saugančios aukšto rango valdžios pareigūnus, ir Lenkijos vidaus žvalgybos agentūros atstovai 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku susitiko agentūros kovos su terorizmu centre Varšuvoje.
„Į šį reikalą žiūrime itin rimtai“, – vėliau žurnalistams sakė Lenkijos specialiųjų tarnybų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis.
„Mėnuo po mėnesio, metai po metų policiją, Valstybinės apsaugos tarnybą (SOP) ir kitas tarnybas pasiekia vis daugiau įvairių grasinimų bei bauginančių pranešimų, susijusių su Lenkija ir lenkais“, – kalbėjo jis, pridurdamas, kad „šiuo atveju kalbama apie didelę tikimybę, jog šie grasinimai iš tiesų gali būti įvykdyti“.
„Reikalas yra rimtas“
Vyriausybės atstovas spaudai Adamas Szlapka privačiam transliuotojui „Polsat News“ irgi teigė, kad „reikalas yra rimtas“, ir pridūrė, jog D. Tuskas apie grėsmę buvo informuotas sekmadienį, maždaug 7 val. ryto.
Jis teigė, kad ministras pirmininkas liko Varšuvoje ir toliau eina savo oficialias pareigas.
„Saugumo tarnybos, be abejo, dirba šiuo klausimu, ir visa informacija, kurią galima atskleisti šiame etape, bus pateikta iškart po susitikimo“, – pridūrė A. Szlapka.
Rugsėjį D. Tuskas įspėjo apie galimai suintensyvėsiančias Rusijos hibridines atakas NATO rytiniame flange. Jis teigė, kad Rusija planuoja smūgius dronais ar raketomis prieš Ukrainą remiančias Europos šalis, tarp jų ir Lenkiją, siekdama susilpninti Vakarų paramą Kyjivo kovai prieš Rusijos invaziją. Maskva tokius planus neigia.
Šią savaitę Lenkijos pareigūnai paskelbė aukšto lygio parengtį po trijų išpuolių mokyklose per keturias dienas Mazovijos vaivadijoje centrinėje Lenkijoje, kurioje yra sostinė Varšuva.
D. Tuskas teigė, kad šią savaitę Lenkijos mokyklose įvykdyti išpuoliai buvo „spontaniški veiksmai“, kuriuos paskatino internete „šlovinamas smurtas“.
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