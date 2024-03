Stebėtojai kalba apie beprecedenčius pažeidimus per Rusijos prezidento rinkimus: tai buvo „imitacija“

Visas valstybės aparatas esą buvo perėjęs prie propagandos, prievartos ir rinkėjų kontrolės. Be to, kurstant baimę buvo įvesta karo cenzūra. Ypač sekmadienį, paskutiniąją tris dienas trukusių rinkimų dieną, pareigūnai baudė rinkėjus už „neteisingą“ balsavimo biuletenių užpildymą. Žmonės taip pat buvo verčiami pažeisti balsavimo slaptumą. „To prieš tai nėra buvę per jokius kitus rinkimus“, – teigiama pranešime.

Organizatoriai, be to, anot „Golos“, darė viską, kad neleistų stebėti rinkimų. Nepriklausomi stebėtojai nebuvo įleidžiami į rinkimų punktus. Taip pat neleista susipažinti su vaizdo stebėjimo kamerų įrašais.

Per ankstesnius rinkimus internete paskelbta vaizdo medžiaga buvo svarbus įrodymas, kad, pavyzdžiui, į balsadėžes buvo grūdami iš anksto užpildyti biuleteniai. Rinkėjams nebuvo sudarytos galimybės laisvai pareikšti savo valią. Todėl rezultatai neatspindi ir nuotaikų, teigia „Golos“ atstovai.

Į rinkimus šį kartą nebuvo pakviesti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojai, kurių vertinimas yra svarbus tarptautiniam rezultatų pripažinimui. Centrinė rinkimų komisija pirmadienį pareiškė, kad negauta skundų dėl pažeidimų per rinkimus.