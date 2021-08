BBC paskelbtoje publikacijoje nurodoma, kad per įvykdytą sprogimą žuvo mažiausiai 60 žmonių, dar 140 asmenų sužeista.

Sprogimas, kurį savo „Twitter“ paskyroje patvirtino Pentagono atstovas Johnas Kirby, buvo palydėtas šūvių salvėmis. Tiesa, Pentagono atstovas kol kas negalėjo patvirtinti ar paneigti pranešimų apie galimas aukas. Jungtinės Karalystės atstovai pareiškė, kad pirminiais duomenimis šios šalies ginkluotųjų pajėgų atstovai nenukentėjo.

Kelios Vakarų šalys taip pat paskelbė, kad nutraukia evakuacinius skrydžius dėl galimos teroro išpuolio grėsmės, rašoma „The Guardian“.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.