Sprogimas Kelno centre: policija pradėjo didelę operaciją

Sprogimas įvyko rajone, žinomame kaip pramogų vieta. Skelbiama, kad sprogimas nugriaudėjo prie naktinio klubo „Vanity“ įėjimo 5:50 vietos laiku.

Policija teigė, kad per incidentą galėjo būti nežymiai sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Per sprogimą išdužo keli langai.

Vietos valdžios institucijos pirmadienį „X“ paskelbtame pranešime teigė, kad vykdoma „didelė“ policijos operacija, ir ragino gyventojus vengti rajono.

Sprogimo priežastis nėra aiški.

Policija „NBC News“ sakė, kad vietovė stebima vaizdo kameromis ir kad filmuota medžiaga bus atliekamo tyrimo dalis.

