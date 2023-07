Sprogimai ant Krymo tilto: analitikai įžvelgia – Rusija gali susidurti su rimta problema

ISW analitikai pažymi, kad Kerčės tiltas – viena iš dviejų sausumos jungčių su Rusijos pietine pajėgų grupe.

Tuo metu Maskvos valdžios atstovai, nesilaikydami saugumo standartų, paragino civilius, norinčius patekti į Krymą, važiuoti per rusų okupuotas teritorijas.

„Rusijos okupacinė valdžia stengėsi sumažinti eismo problemas, kurios kilo dėl išaugusio Rusijos turistų skaičiaus per Kerčės sąsiaurio tiltą“, – rašo analitikai.

Be to, atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad Rusijos generolas Ivanas Popovas buvo atleistas iš užimamų pareigų po to, kai prabilo apie sudėtingą rusų kariuomenės pajėgų situaciją fronto linijose.

REKLAMA

REKLAMA

Daugelis I. Popovo pastebėjimų leido suprasti, kad 58-oji jungtinė ginkluotųjų pajėgų armija ir, tikėtina, dalis kitų rusų pajėgų, dislokuotų Zaporižios srityje, susiduria su logistinėmis problemomis. Manoma, kad padėtis gali dar labiau pablogėti, jei civilių srautai padidės ten, kur yra kariuomenės logistinis kelias, padedantis rusų pajėgoms, esančioms Pietų Ukrainoje.

REKLAMA

Ukrainos Odesos srityje veikė oro gynybos sistemos

Ukrainos pietvakarinėje Odesos srityje anksti antradienį veikė oro gynybos sistemos, pranešė pareigūnai.

Rusų ataka buvo surengta kelios valandos po to, kai Maskva atsisakė pratęsti susitarimą dėl saugaus grūdų eksporto iš šio regiono.

„Odesa. Oro gynybos kovinis darbas tęsiasi“, – per „Telegram“ pranešė Odesos srities karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas.

Odesos srityje yra jūrų terminalai, svarbūs dabar jau pasibaigusiam Maskvos ir Kyjivo susitarimui dėl grūdų eksporto.

REKLAMA

REKLAMA

Rusija atakavo Pietų Ukrainą atakos dronais, „Telegram“ rašė srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.

Jis įspėjo gyventojus likti slėptuvėse.

Ukrainos pietinė operacijų vadavietė patvirtino, kad Rusija atakavo pietinius regionus bepiločiais atakos orlaiviais.

Oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Mykolajivo, Chersono, Zaporižios, Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Poltavos, Kirovohrado ir Čerkasų regionuose.

Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus didelio masto invaziją į Ukrainą, šios uostus prie Juodosios jūros blokavo karo laivai, kol pernai liepą buvo pasirašytas susitarimas dėl sąlygų itin svarbiam grūdų eksportui sudarymo.

Susitarimo galiojimas baigėsi šį vidurnaktį (ir Lietuvos laiku), Rusijai atsisakius jį pratęsti ir nurodžius, kad nebuvo laikomasi susitarimo elementų dėl rusiškų maisto produktų ir trąšų eksporto.