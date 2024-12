Skelbiama, kad Rusijos karo laivai sprunka iš karinės bazės Sirijoje: oficialaus patvirtinimo nėra

Leidinio „Naval News“ duomenimis, gruodžio 2-ąją tanklaivis „Elnija“, strategiškai svarbus Rusijos pajėgų Viduržemio jūros regione palaikymui, paliko Tartuso uostą. Kartu su juo iš uosto galimai išplaukė ir kiti laivai, rašoma „The Moscow Times“.

Viso Rusija Sirijos uoste turėjo dislokavusi penkis laivus ir vieną povandeninį laivą. Tartuse bazavosi kelios fregatos, „Kilo“ klasės povandeninis laivas ir du pagalbiniai kariniai laivai.

„Yra reali tikimybė, kad šis atsitraukimas susijęs su prastėjančia situacija Sirijoje“, – cituojamas karinės laivybos analizes skelbiantis „Droxford Maritime“. Po Rusijos laivų atsitraukimo karinė bazė Tartuse gali likti apleista, o pačius laivus, tikėtina, atsiųs į Baltijos jūrą, rašoma „Naval News“.

Tiesa, OSINT apžvalgininkas „MT Andreson“ savo „X“ paskyroje skelbia, kad bent jau gruodžio 1-ąją didžioji dalis rusų karinių laivų nepajudėjo iš uosto.

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

50cm 📷 from the port of 🇸🇾Tartus on 30 November 2024



Both Gorshkov class frigates, Admiral Grigorovich, Kilo class Novorossiysk and oilers Yelnya & Vyazma are in port



Landsat 8-9 📷 from 1 December 2024 indicate the vessels did not move overnight