Skelbiama apie sunaikintą Antonivkos tiltą – plinta nuotraukos, Ukraina to dar nepatvirtino

Sugriauto tilto nuotrauka pasidalino ir Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka, ir Ukrainos naujienų agentūra UNIAN, ir Rusijos žiniasklaidos priemonės.

Penktadienio rytą rusų žiniasklaida tikino, kad Rusijos pajėgos, atsitraukdamos iš Chersono, sunaikino tiltą. Rusų „Telegram“ kanalas „Baza“ dalinosi neva griaunamo tilto vaido įrašu, kurį pirmiausiai publikavo kanalas „Z-publics“, o tuomet jis išplito rusakalbių „Telegram“ kanaluose.

Skelbiama, kad tiltą atsitraukdama iš Chersono susprogdino Rusijos kariuomenė, o pats sprogimas „buvo signalas grupuotės pasitraukimo iš dešiniojo Chersono kranto pabaigai“.

Footage has been circling telegram showing the Russians dropping the Kherson rail bridge over the Dnipro. pic.twitter.com/VpylDaLEJo

Kol kas nei Rusijos, nei Ukrainos valdžios institucijos viešai nekomentuoja, ar filmuota medžiaga ir paskelbta nuotrauka yra tikros, ar tiltas tikrai sugriautas.

„Twitter“ platformoje garsus atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) ekspertas, prisistatantis pseudonimu OSINTtechnical, tvirtino, kad rusai meluoja sugriovę tiltą.

Išanalizavęs rusų žiniasklaidos publikuotą vaizdo medžiagą, tyrėjas nustatė, kad tai ne Antonivkos tiltas, skirtas įprastam transportui, o geležinkelio tiltas.

Location- (46.674654, 32.797095). Profile matches and the mouth of the Konka river can be seen (red arrow). pic.twitter.com/bdJ1PlI9Ww