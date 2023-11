Skelbia, kad iš Gazos Ruožo į Egiptą išvyko pirmieji lenkai

„Oro pajėgos, vadovaudamosi prezidento sprendimu, yra pasirengusios transporto operacijai“, – sekmadienį pareiškė Nacionalinio saugumo biuro (BBN) vadovas Jacekas Siewiera.

Prezidentas Andrzejus Duda neseniai nusprendė pasitelkti Lenkijos karinį kontingentą Egipte, kad padėtų evakuoti Gazos Ruože įstrigusius Lenkijos piliečius.

„Pirmieji Lenkijos piliečiai buvo evakuoti iš Gazos Ruožo per Rafos perėjimo punktą. Tai didžiulis Lenkijos ambasadų Tel Avive, Ramaloje, Kaire ir Lenkijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų, negailinčių pastangų padėti lenkams kuo greičiau palikti karo zoną, nuopelnas“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ rašė lenkų Užsienio reikalų ministerija.

Šeštadienį Izraelyje J. Siewiera sakė, kad „Gazos Ruože yra Lenkijos piliečių. Yra daugiau kaip 25 asmenys, kurie buvo Gazos Ruože prieš teroristinį išpuolį. Vienas iš jų, Alexas Dancygas, laikomas įkaitu“.

Izraelyje J. Siewiera ir prezidento kanceliarijos valstybės ministras Wojciechas Kolarskis susitiko su Nacionalinio saugumo tarybos delegacija.

Egiptas leido šimtams užsienio pasų turėtojų ir medicinos pacientų išvykti per Rafos perėjimo punktą. Šalis taip pat leido įvažiuoti šimtams sunkvežimių su maistu ir vaistais, nors ir be degalų, tačiau pagalbos darbuotojai sako, kad to toli gražu nepakanka didėjantiems poreikiams patenkinti.

Islamistų grupuotės „Hamas“ kovotojai spalio 7-ąją surengė beprecedenčius išpuolius Izraelio teritorijoje; per juos, Izraelio pareigūnų teigimu, žuvo apie 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, o dar apie 240 buvo paimti įkaitais.

Po šių išpuolių Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir pradėjo karinę kampaniją Gazos Ruože.

„Hamas“ valdomos palestiniečių teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per atsakomuosius Izraelio smūgius anklave žuvo daugiau kaip 11 tūkst. žmonių, taip pat daugiausia civilių.