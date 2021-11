Sirų žurnalistui Turkijoje – rimtos problemos: gresia deportacija dėl vaizdo įrašo, kuriame valgo bananus

Humoristiniame vaizdo įraše Sirijos žurnalistas valgo bananus ir teigia, kad sirai tai gali sau leisti, o vietiniams gyventojams šis vaisius yra tiesiog per brangus, praneša „Reuters“.

Vaizdo įrašu išplatintas po to, kai žiniasklaidoje buvo parodytas Turkijos pilietis, sakęs, kad negali sau leisti bananų, bet sirai juos perka „po kilogramą“.

Toks juokelis papiktino daugelį Turkijos piliečių, todėl valdžia iškart sulaikė užsienio piliečius dėl „provokuojančių įrašų“, kuriuose jie valgo bananus. Dabar pranešama, kad sulaikytieji bus deportuoti.

Turkish authorities arrested an Orient channel journalist, Majed Shamaa, for a funny video in which he asked Syrians in Istanbul what they thought about the Turkish outrage over the banana videos. pic.twitter.com/ih3gQUjuRl