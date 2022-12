Sirija patvirtino, kad spalį nužudytas vyras buvo IS vadeiva

Šaltinis, kurį citavo naujienų agentūra SANA, nurodė, kad operaciją, per kurią žuvo IS vadas Abu Hasanas al Hashimi al Qurashi, surengė kariuomenė ir vietos grupuotės.

Trečiadienį IS pranešė, kad jis žuvo per mūšį, ir paskelbė jį pakeisiantį asmenį, kuris vadovaus likusioms „miegančioms kuopelėms“.

JAV kariuomenės Centrinė vadavietė (CENTCOM) pranešė, kad A. H. al Hashimi al Qurashi buvo nužudytas per Sirijos sukilėlių spalio viduryje šalies pietuose esančioje Daros provincijoje surengtą operaciją, tačiau teigė, kad Jungtinės Valstijos prie to neprisidėjo.

Spalio viduryje Damaskas pranešė, kad kartu su buvusiais sukilėliais provincijoje pradėjo bendrą operaciją prieš IS.

Tuo metu SANA nurodė, kad vienas iš nužudytų ekstremistų yra Abu Abdel Rahmanas al Iraqi (Abu Abdel Rahmanas Irakis).

Saugumo šaltinis agentūrai sakė, kad A. H. al Hashimi al Qurashi „yra tas pats asmuo, žinomas kaip A. A. Rahmanas al Iraqi“.

Jis buvo „nužudytas per saugumo operaciją“ prieš IS, kurią „Sirijos kariuomenė kartu su vietos grupuotėmis“ spalio 15 dieną vykdė Džasimo mieste, teigė saugumo šaltinis.

Daros provincija buvo 2011 metų Sirijos sukilimo lopšys, tačiau 2018 metais pagal paliaubų susitarimą, kurį rėmė vyriausybę palaikanti Rusija, ji vėl buvo kontroliuojama režimo. Sukilėliams buvo leista pasilikti lengvųjų ginklų.

Provincijoje ne vienerius metus tvyrojo chaosas saugumo srityje, įskaitant žudynes ir susirėmimus, be to, IS džihadistai taip pat yra paskelbę apie savo įvykdytus išpuolius šioje provincijoje.

Operacijoje dalyvavęs sukilėlių kovotojas naujienų agentūrai AFP sakė, kad sukilėliai ir režimas „keitėsi informacija“, siekdami „nustatyti namus, kuriuose slėpėsi džihadistai“.

„Niekas mums nesakė, kad tarp jų yra „Daesh“ (IS) vadas“, – teigė kovotojas.

Jis pridūrė, kad tarp kovose žuvusių džihadistų buvo ir A. A. Rahmanas al Iraqi.

Karą stebinčios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ vadovas Rami Abdel Rahmanas (Ramis Abdel Rahmanas) sakė, kad A. A. Rahmanas al Iraqi susisprogdino name, kuriame buvo apsistojęs po to, kai šeimos nariai paliko pastatą.