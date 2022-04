Širdį suvirpina 4-metės Alisos žodžiai iš Mariupolio bunkerio: pasakė, koks didžiausias noras

Įraše matoma, kaip mergaitė rankose laiko knygą. Ketverių metų Alisa yra karo medikės iš Mariupolio dukra.

Nuo pat miesto apgulties pradžios mergina apsistojo prieglaudoje, kur yra laikinoji ligoninė.

Pokalbyje mergaitė pasako, kad jos vardas Alisa ir ji norėtų būti „evakuota“.

Mergaitė teigia, kad šiuo metu yra bunkeryje ir norėtų sugrįžti į namus. Ji norėtų linkėjimus perduoti močiutei Svetai.

Source: @Gordonuacom pic.twitter.com/weVA9z7qHu