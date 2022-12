Šiaurės Korėja paleido 3 balistines raketas

2022 metais karinė įtampa Korėjos pusiasalyje smarkiai išaugo, Šiaurės Korėjai beveik kiekvieną mėnesį vykdžius sankcijas pažeidžiančius ginklų bandymus, be kita ko, paleidus pažangiausią iki šiol tarpžemyninę balistinę raketą (ICBM).

Šeštadienio paleidimas įvyko praėjus dienai po to, kai Pietų Korėja sėkmingai išbandė kietojo kuro kosminę raketą nešėją, ir po to, kai savaitės pradžioje penki Šiaurės Korėjos dronai įskrido į pietų kaimynės oro erdvę.

Pietų Korėjos kariuomenė pranešė, kad aptiko „tris trumpojo nuotolio balistines raketas, kurias Šiaurės Korėja apie 8 val. (vietos, 1 val. Lietuvos laiku) paleido į Rytų jūrą iš Čunghva apygardos, Šiaurės Hvanghės provincijos teritorijos“, turėdama omenyje vandens telkinį, dar vadinamą Japonijos jūra.

Ji pridūrė, kad raketos, prieš nukrisdamos į vandenis, nuskrido apie 350 kilometrų.

„Mūsų kariuomenė palaiko visišką parengtį, glaudžiai bendradarbiaudama su JAV ir stiprindama priežiūrą bei budrumą“, – sakė Jungtinis štabų vadų komitetas (JCS).

Pirmadienį įvykęs Šiaurės Korėjos dronų antskrydis buvo pirmasis toks incidentas per penkerius metus ir paskatino Seulo gynybos ministrą atsiprašyti po to, kai kariuomenei nepavyko numušti nė vieno drono, nors per penkias valandas trukusią operaciją buvo pakelti naikintuvai.

Pietų Korėjos prezidentas Yoon Suk-yeolas (Jun Sukjolas) pavadino incidentą „netoleruotinu“ ir pridūrė, kad Pietų Korėja turėtų užtikrinti, jog Pchenjanas suprastų, kad „provokacijos visada sulaukia griežtų pasekmių“.

Seulo kariuomenė ketvirtadienį surengė pratybas, per kurias, pasak šalies kariuomenės vadovybės, gerinama šalies gynyba nuo bet kokių būsimų dronų provokacijų.

Penktadienį Pietų Korėja sėkmingai išbandė naują kosminę raketą nešėją, taip stiprindama kosminės žvalgybos ir stebėjimo pajėgumus, nurodė Gynybos ministerija.

Anksčiau šį mėnesį Pchenjanas pranešė, kad atliko „svarbų baigiamąjį bandymą“, kuriant žvalgybinį palydovą, tvirtindamas, kad sukūrė pažangias technologijas vaizdams iš kosmoso daryti.

„Šiaurės Korėjos šiandien paleistos raketos tikslas – atsakyti į Seulo kietojo kuro kosminę raketą nešėją. Atrodo, kad Pchenjanas tai vertina kaip varžybas“, – naujienų agentūrai AFP teigė Šiaurės Korėjos studijų universiteto, esančio Seule, profesorius Yang Moo-jinas (Jang Mudžinas).