Siaubingas incidentas: turistas supainiojo grobuonį su skulptūra ir vos nemirė pozavęs nuotraukai

Jis perlipo grandinę ir brido per vandenį, o tada, išsitraukęs iš kišenės išmanųjį telefoną, plačiai nusišypsojo.

Siaubo apimti stebėtojai šaukė vyrui, kad jis pasitrauktų, tačiau krokodilas jau puolė jį ir įkando į ranką.

Žiauriuose vaizdo įrašuose matyti, kaip turistas šaukia iš skausmo, kai plėšrūnas įkanda jam į ranką ir neleidžia jam išeiti iš aptvaro.

Tada krokodilas įsikibo į vyro šlaunį ir keletą kartų įkando. Turistas, kaip pranešama, buvo įstrigęs aptvare ir kentė skausmą iki 30 minučių, kol krokodilo prižiūrėtojas, rizikuodamas savo gyvybe, įlipo į aptvarą ir jį išgelbėjo.

PHILIPPINES: CROCODILE ATTACK !



A tourist was attacked by a crocodile at an amusement park in Philippines.

The man had climbed into reptile's pool to take selfie, mistaking the animal for a realistic plastic model.

He suffered broken bones and 8 bites