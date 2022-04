Siaubas Mariupolyje tęsiasi: gyventojams nepavyksta pabėgti, o Zelenskis siunčia žinutę pasauliui – neturime ginklų

Mariupolis jau daugiau nei mėnesį yra apgultas rusų. Pasak V. Zelenskio, yra du galimi būdai, kaip galima užbaigti kovas mieste.

„Pirma, tai susiję su rimtais ir sunkiaisiais ginklais [...] šiuo metu mums nepakanka šių ginklų, kad išlaisvintume Mariupolį. Antrasis kelias – diplomatinis. Kol kas Rusija su tuo nesutiko“, – CNN cituoja V. Zelenskį.

„Nežinome, kada galėsime atblokuoti Mariupolį. Ir aš tai sakau atvirai, kad visi Mariupolio berniukai nori mūsų pergalės, jie nori laisvo miesto, nė vienas iš jų nesiruošia pasiduoti priešui. Tai jie jaučia viduje, tokie jie yra“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis taip pat sakė, kad keli tūkstančiai Ukrainos civilių, pabėgusių iš Mariupolio, atsidūrė Rusijos okupuotose teritorijose. Apie juos V. Zelenskis sako nieko nebežinantis.

„Tūkstančiai civilių sėkmingai paliko Mariupolį koridoriais, dėl kurių susitarta su Rusija, bet, deja, keli tūkstančiai civilių išvyko į Rusijos okupuotas teritorijas, ir mes nežinome šių tūkstančių žmonių likimo“, – kalbėjo jis.

Ukraina bando evakuoti Mariupolio gyventojus ir ten įstrigusius karius, vien per trečiadienį norėta išgabenti 6 tūkst. žmonių. Vis dėlto Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereshchuk vakare Telegram pranešė, kad humanitarinis koridorius neveikė taip, kaip buvo planuota.

Pasak jos, evakuacijai trukdė rusų pajėgos, jų pačių kontrolės stygius. Planuojama, kad evakuacija tęsis ketvirtadienį.

Internete taip pat buvo pasirodę vaizdo įrašų, kuriuose matyti eilės evakuaciją vykdančių autobusų. Teigta, kad jiems išvykti iš miesto trukdo rusų pajėgos.

All these buses and ambulances are waiting to evacuate civilians from #Mariupol. But #Russia still doesn’t give the ok for innocent women and children to leave. The city continues to be battered and bombed pic.twitter.com/cMMDeYkTKe