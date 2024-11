Scholzas paaiškino, kodėl išardė Vokietijos vyriausybę: „Per daug kartų jis sugriovė mano pasitikėjimą“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Kol kitoje Atlanto pusėje Amerika iki vėlyvos nakties stebėjo rinkimų rezultatus, Olafas Scholzas ir jo komanda Vokietijos kanceliarijoje taip pat nemiegojo. Pasižvalgęs po kabinetą, paskambinęs telefonu ir užtraukęs užuolaidas, kancleris kreipėsi į žiniasklaidą: pranešė, kad atleidžia ekonomikos ministrą ir dėl to žlunga valdančioji koalicija.

„Finansų ministras Christianas Lindneris per daug kartų be reikalo blokavo įstatymus. Per daug kartų jis veikė, kad pasitarnautų savo klientūrai ir partijai. Per daug kartų jis sugriovė mano pasitikėjimą“, – dėstė O. Scholzas.

Rinkimai vyks anksčiau

Kartu su Ch. Linderiu iš ministrų postų pasitraukė jo kolegos teisingumo, transporto ir švietimo ministrai. O O. Scholzas, kuris dabar vadovauja parlamentinei mažumai, paskelbė balsavimą dėl pasitikėjimo.

„Jau pirmąją naujųjų metų parlamento sesijos savaitę surengsiu balsavimą dėl pasitikėjimo, kad sausio 15 d. Bundestagas galėtų dėl jo balsuoti“, – rėžė Vokietijos kancleris.

Jei parlamento nariai nubalsuos už vyriausybės atleidimą, Vokietijoje rinkimai vyks ne rugsėjo mėnesį, kaip planuota, o kovo pabaigoje. Likusi koalicijoje antra pagal dydį Žaliųjų partija ketina remti kanclerį O. Scholzą.

O. Scholzas stengiasi užsitikrinti opozicijos paramą biudžeto įgyvendinimui ir didesnėms karinėms išlaidoms.

„Yra visa eilė tarptautinių įsipareigojimų, konferencijų ir sprendimų Europos Sąjungoje, kuriems įgyvendinti dabar reikalinga veikti galinti Vokietijos vyriausybė. Mes paprasčiausiai negalime sau leisti, kad Vokietijoje keletą mėnesių būtų vyriausybė, neturinti daugumos“, – kalbėjo opozicijos lyderis Friedrichas Merzas.

Vadinamoji „šviesoforo“ koalicija, sudaryta iš trijų partijų, Vokietiją valdo nuo 2021 m., tačiau kiekviena politinė jėga siekė skirtingų tikslų. Naujuoju finansų ministru O. Scholzas paskyrė artimą socialdemokratų sąjungininką Joergą Kukiesą.

