Savaitgalį Kinijoje – pirmą kartą pakilo elektrinis keleivinis lėktuvas su įgula

Orlaivių išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas išlieka iššūkiu pasaulinei aviacijos pramonei, o elektriniai lėktuvai laikomi potencialiu būdu sumažinti degalų poreikį ir taršą.
Ore išbuvo daugiau nei 16 min
Šį elektrinį orlaivį sukūrusi valstybinė Kinijos komercinių orlaivių korporacija COMAC pranešė, kad orlaivis CE-25A, kuriuo skrido du pilotai ir inžinierius, ore išbuvo 16 min. ir 38 sek. Šeštadienį per bandomąjį skrydį šiaurinėje Šandongo provincijoje lėktuvas įveikė 60 kilometrų, teigiama COMAC pranešime.
Bendrovės paskelbtuose vaizdo įrašuose ir valstybinės žiniasklaidos transliuotoje medžiagoje matyti, kaip ryškiai raudonas, privataus lėktuvo dydžio orlaivis kyla, sklendžia ore ir nusileidžia.
COMAC nurodė, kad 10 tonų sveriantis lėktuvas, kuriuo gali skristi 19 keleivių, gali nuskristi 400 kilometrų.
Pranešime teigiama, kad orlaivis anksčiau buvo atlikęs 19 bepiločių skrydžių, o pirmasis sėkmingas jo bandymas įvyko vasarį.
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