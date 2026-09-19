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Saudo Arabijoje – oro pavojus: netoli Rijado oro uosto kilo juodi dūmai ir liepsnos

2026-09-19 16:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 16:39
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Šeštadienį netoli Rijado tarptautinio oro uosto kilo juodi dūmai ir liepsnos, o skrydžių stebėjimo svetainė pranešė apie atšaukiamus ir vėluojančius skrydžius. Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Saudo Arabijos institucijos paskelbė oro pavojaus signalą.

Saudo Arabijoje – oro pavojus: netoli Rijado oro uosto kilo juodi dūmai ir liepsnos (nuotr. stop kadras)

Šeštadienį netoli Rijado tarptautinio oro uosto kilo juodi dūmai ir liepsnos, o skrydžių stebėjimo svetainė pranešė apie atšaukiamus ir vėluojančius skrydžius. Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Saudo Arabijos institucijos paskelbė oro pavojaus signalą.

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Įvykio vietoje buvęs AFP žurnalistas matė, kaip ugniagesiai netoli oro uosto mėgino užgesinti liepsnojančią degalų cisterną su Saudo Arabijos naftos milžinės „Aramco“ logotipu.

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Skrydžių stebėjimo svetainė „FlightRadar24“ pranešė apie didelius sutrikimus Rijado Karaliaus Chalido tarptautiniame oro uoste.

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Sutrikimų kilo po naktį paskelbto oro pavojaus – pirmojo nuo tada, kai šį mėnesį suintensyvėjo kovos kaimyniniame Jemene. Praėjus kelioms valandoms po pavojaus paskelbimo, gyventojai AFP sakė girdėję garsus, panašius į dar vieną sprogimų virtinę.

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„Oro uosto pusėje matėme juodus dūmus ir ugnį“, – su anonimiškumo sąlyga AFP sakė vienas gyventojas.

Žaibiškas puolimas

Jemeno husių sukilėliai šį mėnesį surengė žaibišką puolimą ir užėmė dideles teritorijas vienoje skurdžiausių pasaulio šalių, o Saudo Arabijos remiamai tarptautiniu mastu pripažintai vyriausybei teko skubiai į tai reaguoti.

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Pati Saudo Arabija surengė daugybę oro smūgių husių kontroliuojamoms teritorijoms, tačiau jų puolimo sustabdyti nepavyko. Ji taip pat kreipėsi pagalbos į savo sąjungininkes JAV, tačiau jos nesulaukė.

Prieš pat 3 val. ryto Rijado gyventojai gavo pranešimą, kad teritorijai kyla priešiška grėsmė iš oro, ir buvo paraginti likti patalpose. AFP žurnalistai vėliau išgirdo du sprogimus, o po pusvalandžio Saudo Arabijos civilinės gynybos tarnyba atšaukė pavojaus signalą.

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Saudo Arabija nekomentavo grėsmės ir nenurodė, iš kur ji kilo.

Incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rijadas apkaltino husius trečiadienį nusitaikius į Meką – islamo šventąjį miestą, į kurį kasmet atvyksta milijonai tiek sunitų, tiek šiitų piligrimų – ir pasmerkė tai kaip „bailų teroristinį išpuolį“. Irano remiami husiai griežtai atmetė šį kaltinimą ir pavadino jį „nuvalkiotu melu“.

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Husiai šį mėnesį siekia perimti visos Jemeno Raudonosios jūros pakrantės kontrolę ir taip užvaldyti strategiškai svarbų Bab al Mandebo sąsiaurį. Grupuotės teigimu, Saudo Arabija nuo puolimo pradžios kasdien rengia dešimtis atsakomųjų smūgių.

Jungtinės Tautos penktadienį pranešė, kad dėl atsinaujinusių kovų daugiau kaip 112 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus, o dar beveik 3 tūkst. jūra pabėgo į Džibutį.

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Neseniai husių perimta pakrantės kontrolė sukėlė pasaulinį susirūpinimą, nes tarptautinei jūrų prekybai jau daro poveikį Irano įvesta Hormuzo sąsiaurio blokada.

Jūrų transportą stebinčios bendrovės „Kpler“ duomenys rodo, kad Saudo Arabijos eksportas per Bab al Mandebo sąsiaurį nuo liepos mėnesio sumažėjo, nors praėjusią savaitę pro jį praplaukė penki pakrauti laivai.

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