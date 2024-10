Sakartvelo prezidentė: per visuotinius rinkimus vyko rafinuotas sukčiavimas

REKLAMA

Prezidentės teigimu, per šeštadienį vykusį balsavimą buvo gana sudėtingų sukčiavimo schemų.

Ji pridūrė, kad su Maskva yra sudėtinga bendrauti ir kad ji kelia grėsmę.

Sakartvelo parlamento rinkimuose pergalę iškovojo valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“, sekmadienį pranešė šalies vyriausioji rinkimų komisija. Remiantis beveik galutiniais rezultatais, „Sakartvelo svajonė“ turi 53,92 proc. balsų, o provakarietiškų opozicijos aljansų sąjunga užsitikrino 37,78 proc. balsų.

Opozicija atmetė balsavimo rezultatus kaip suklastotus ir atsisakė pripažinti pralaimėjimą partijai, kurią kaltina prokremlišku autoritarizmu.

Maskva neigia kaltinimus kišimusi į rinkimus.

Sekmadienį S. Zurabišvili pasmerkė „visiškai suklastotus šalies parlamento rinkimus“ ir paragino pirmadienį surengti protestą, kad užginčytų oficialius rezultatus.

Prezidentė sakė, kad aukštas rinkimų klastojimo planavimo lygis, atrodo, yra daugiau nei pati vyriausybė galėjo padaryti, kad išliktų valdžioje, ir sufleruoja „rusišką metodologiją“. Ši, pasak jos, nestebina, „atsižvelgiant į tai, kokie yra valdančiosios partijos ir Rusijos santykiai“.

Ji teigė, kad „Sakartvelo svajonės“ „rinkimų propaganda buvo visiškai nukopijuota nuo Rusijos propagandos“ ir kad „jie turi ryšių su visuomene specialistų (...) iš Rusijos“.

S. Zurabišvili teigimu, per balsavimą buvo „perkami balsai, daromas spaudimas, ypač valstybės pareigūnams, spaudimas kalinių, kuriems galima pažadėti paleidimą, šeimoms“.

„Prie išėjimo iš rinkimų apylinkių mikroautobusuose buvo akivaizdžiai dalijami pinigai“, – teigė ji.

Be to, S. Zurabišvili sakė, kad per balsavimą pirmą kartą buvo naudojami „metodai, susiję su“ elektroninio balsavimo technologija.

Ji pridūrė, kad asmens tapatybės kortelės su tuo pačiu numeriu buvo naudojamos balsuojant kelis kartus skirtinguose regionuose.

„Labai sunku kaltinti vyriausybę, ir tai nėra mano vaidmuo, tačiau metodika yra rusiška“, – sakė ji.

Pavadinusi Rusiją agresore dėl jos karo prieš Ukrainą, S. Zurabišvili pažymėjo, kad „kol Rusija negrįžta į tarptautinių normų ir standartų kelią, su ja sunku bendrauti“.

Rusija „kelia grėsmę, todėl turime į tai atsižvelgti, ir manau, kad čia esantys gyventojai tai puikiai supranta“, sakė ji.

Briuselis, Vašingtonas, Vokietija, Prancūzija ir kitos valstybės pareiškė, kad savaitgalį Sakartvele vykusiuose rinkimuose buvo pažeidimų, ir paragino atlikti tyrimą.