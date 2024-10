Rygos miesto taryba nusprendė išardyti paminklą Rusijos feldmaršalui

M. A. Barclay‘aus de Tolly'io statula buvo pastatyta 2013 m., bet išmontuota 1915-aisiais. 2002 m. verslininko Jevgenijaus Gombergo iniciatyva buvo pastatyta restauruota statulos kopija. Tuo metu verslininkas taip pat mėgino Rygos urbanistinėje aplinkoje pastatyti paminklą Rusijos carui Petrui Didžiajam.

Nacionalinė paveldo administracija neprieštarauja paminklo perkėlimui, nes jis nėra valstybės saugomas kultūros paminklas, tačiau turi kultūrinę ir istorinę vertę, todėl jo naikinti neleidžiama. Išmontuotą statulą ketinama grąžinti J. Gombergui.

Per miesto tarybos posėdį virė karštos diskusijos. Aktyviausiai pasisakė Latvijos rusų sąjungos nariai, pavyzdžiui, Inna Djeri, paminklo nukėlime įžvelgusi rusofobiją, kvailumą ir istorijos perrašymą. Ji pabrėžė, kad kovojant su paminklais Rygos gatvės netaps geresnės ir miestui daugiau pinigų neatneš. Miesto tarybos narė Natalija Abola sakė, kad nei rusų poetas Aleksandras Puškinas, nei M. A. Barclay‘us de Tolly'is nepriklauso Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, be to, feldmaršalas susijęs ir su Latvijos istorija.

Savo ruožtu miesto tarybos narys Davisas Staltas rėmėsi Valstybės saugumo tarnybos pranešimu, kuriame sakoma, kad Rusija pasitelkia memorialus ir paminklus savo įtakai didinti.